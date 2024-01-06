Ana Sayfa » Oyun Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ve Silent Hill 2 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu! Oyun Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ve Silent Hill 2 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu! Emine Emre 0 Görüntüleme 0

PlayStation bilerek ya da bilmeyerek bir sızıntıya imza attı. Ünlü oyun markası, blog yazısında ve Youtube videosunda; Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ve Silent Hill 2 ne zaman çıkacak sorusuna dolaylı şekilde yanıt verdi. PlayStation’ın Youtube kanalında “2024’te Gelecek Oyunlar” videosunda; Metal Gear Solid 3 ve Silent Hill 2 de yer aldı. Ayrıca PlayStation blog yazısında da bu bilgi yer aldı. Cepkolik okurları ile birlikte detaylara göz atalım.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ve Silent Hill 2 Ne Zaman Çıkacak Sorusu Yanıt Buldu: 2024 de Geliyorlar!

Sony’nin dünyaca ünlü markası PlayStation tarafından dikkat çekici bilgiler oyun kamuoyuna sunuldu. Bu bilgilerin arasında özellikle Metal Gear Solid Δ: Snake Eater ve Silent Hill 2 çıkış tarihlerinin yer alması, oyunları bekleyenleri memnun etti. Bununla birlikte, oyunlardan halen herhangi bir video, trailer vb. gibi içerikler paylaşılmamış olması da oyuncuların sabırsızlığını artırıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater 2024 Yılında Çıkacak

2004 yapımı Metal Gear Solid 3: Snake Eater oyununun yeniden yapımı olarak duyurulan ve uzunca süredir geliştirilmesine devam edilen Metal Gear Solid Δ: Snake Eater için çıkış tarihinin 2025 yılına kalabileceği ön görülüyordu. Bununla birlikte, oyunun geliştiricisi KONAMI’nın yoğun şekilde çalıştığı ve oyunu en kısa zamanda piyasaya sürmek istediği de biliniyordu.

PlayStation tarafından verilen bilgiye göre Metal Gear Solid Delta: Snake Eater 2024 yılında oyuncuların karşısına çıkacak. Ancak henüz net tarih belli olmuş değil. 2024 yılının ilk yarısına yetişmesi düşük olasılık görülen yapımın, yıl bitmeden gamerlar ile buluşacağı artık kesin gibi.

Hali hazırda Steam üzerinden istek listesine eklenebilecek aksiyon macera ve gizlilik türlerindeki Metal Gear Solid Delta: Snake Eater’ın PlayStation 5, Xbox X ve S Serisi ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapması ön görülüyor. Oyunun fiyatı ve diğer detayları ise henüz netleşmiş değil.

Silent Hill 2 de Geliyor!

Bloober Team SA tarafından geliştirilmekte olan ve tıpkı Metal Gear Solid Delta: Snake Eater gibi KONAMI tarafından yayımlanacak Silent Hill 2 de PlayStation’un bildirdiğine göre bu yıl içinde oyuncularla buluşacak. Silent Hill serisinin devamı niteliğindeki oyun; PlayStation 2, PlayStation 3, Xbox, Xbox 360 ile Microsoft Windows (PC) için çıkış yapacak.

“Hayatta kalma-korku oyunu, bulmaca oyunu, macera oyunu ve üçüncü şahıs nişancı oyunu” türlerindeki oyunun Steam üzerinden istek listesine eklenmesi hali hazırda mümkün. Oyunun net çıkış tarihi ise henüz açıklanmamış durumda. Benzer şekilde, oyunun fiyatı da halen belli değil.

Tüm bunların yanı sıra, oyunun sistem gereksinimleri de oyun kamuoyu ile paylaşıldı. Silent Hill 2 minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 x64

İşlemci: Intel Core i5-8400 | AMD Ryzen 3 3300X

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon™ RX 5700 / NVIDIA® GeForce® GTX 1080

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 50 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: Windows Compatible Audio Device.