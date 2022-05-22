Mi Hesabı Nedir? Nasıl Açılır?

Günümüzde her bir birey bir cep telefonuna sahip, cep telefonu üreticilerinin kullanıcılarına sağladığı birçok avantajlar mevcut. Bu avantajlar arasında en kullanışlı ve en çok işe yarayan servisler arasında bulut depolama ağları yer alıyor.

Genelde akıllı telefonlar ve tabletler için kullanılan bulut depolama servisleri, kullanıcıların verilerinin depolanmasını olanak sağlıyor. Bunlardan en çok kullanılan bulut ağı depolaması olan Mi Cloud çıkıyor karşımıza.

Mi Hesabı Nedir?

Xiaomi kullanıcılarına sunulan bir bulut depolama hizmetidir. iCloud, Samsung Cloud gibi servisler ile benzer bir işleve sahip olan bu bulut depolama hizmeti ücretli ve ücretsiz şekilde sunulmakta.

Mi Cloud, Xiaomi kullanıcılarının verilerini bulut üzerinden yedeklemeye izin veren bir sistemdir. Kullanıcıların fotoğrafları, videoları, dosyaları ve kişisel verilerinin yedeklenmesine olanak sağlar. Ve isterseniz ekstra olarak depolama alanı da alabilirsiniz.

Mi Hesabı Nasıl Açılır?

Hesap açmanız için öncelikle ve Mi hesap oluşturucu sayfasını açmanız gerekecek.

Mi hesap oluşturucu sayfasını açtıktan sonra ise ülke seçimi yapmanız gerek.

Hemen sonrasında bir mail adresi girmeniz gerekecek. Sonrasında alt kısımda yer alan gizlilik sözleşmesini işaretlemeniz gerekecek.

Şifre oluşturduktan sonra e-mail hesabınıza aktivasyon mesajı gelecektir onu onaylamanız gerekiyor.

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