Microsoft Bing Chat Yazılımı Skype’a Entegre Edildi!

Günümüzün en büyük teknoloji firmalarından birisi olan Microsoft, Bing Chat robotunun deneyimini geliştirmek için Skype ile iş birliğine girdi. Microsoft, yazılıma metin mesajlarının istenilen tonda yeniden yazılmasını sağlayan bir özellik ekledi.

Teknolojinin gelişmesi ile beraber yapay zeka hayatımıza dahil olmaya devam ediyor. Yazılım alanının dev şirketi Microsoft, geliştirdiği Bing Chat’ı tüm ürünlerine entegre etmeye çalışıyor. Bu gelişmeler kapsamında bu kez Bing Chat, Skype sohbet deneyimine entegre edildi.

Skype Insider 8.104 önizleme yapısında yer alan Tone Rewrites özelliği bir mesaj metninin farklı tarzlarda yeniden yazılmasına yardımcı oluyor. Şu anda Profesyonel, Gündelik ve Alaycı gibi bazı seçenekler mevcut. Metni yazmadan önce bu tonlardan birisi seçerek rahatlıkla Bing Chat desteğinden faydalanabilirsiniz.

Bu yeni özelliği deneyimlemek isteyen kullanıcılar, mesaj metnini girdikten sonra metin alanın üst kısmında yer alan menü içerisinden istediği tonu seçebiliyor. Bu işlemlerden sonra Microsoft Bing Chat mesajı seçtiğiniz ton özelinde yeniden oluşturuyor. Son olarak da kullanıcı yeniden oluşturulan metni veya orijinal metne geri dönebiliyorsunuz.

Eğer yazılan ton hoşunuza gitmediyse veya metin içeriğini değiştirmek isterseniz, geri dönme özelliği de mevcut. Ayrıca tüm tonda yazılan metinleri görerek karşılaştırma yapabilir, dilediğinizi seçebilirsiniz. Şu an için kademeli olarak kullanıcılara sunulan Skype Microsoft Bing Chat entegrasyonu, ilerleyen günlerde tüm Skype kullanıcıları için aktif hale gelecek.

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