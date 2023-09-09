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Google Pixel Watch 2 için yeni tanıtım videosu yayınladı

Google'ın bir sonraki Pixel Watch'u önceki modelden tamamen farklı bir sensör dizisine sahip olacak ve toza ve suya karşı koruma açısından IP68 derecesine sahip olacak. Google az önce Pixel Watch 2'nin bir tanıtım videosunu yayınladı ve akıllı saat orijinaline oldukça benzese de yeni taç, IP68 derecesi ve tamamen farklı bir sensör dizisi gibi bazı dikkate değer farklılıklar var.

Ahmet Ekinler

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Google Pixel Watch 2 için yeni tanıtım videosu yayınladı

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Dün de söylediğimiz gibi, Google yakında piyasaya süreceği Pixel cihazları için heyecanını kontrol edemiyor gibi görünüyor. İster kendi web sitesinde sızdırarak, ister çok açıklayıcı teaser videoları yayınlayarak bunu bir şekilde başarıyor. Dün bunlardan iki tanesi vardı; bunlardan biri Pixel Watch 2‘nin birkaç hızlı görüntüsünü gösterirken, diğeri temel olarak Pixel 8 ve Pixel 8 Pro‘yu mümkün olan tüm açılardan tasvir ediyordu.

Eğer bu videoyu izlediyseniz ve Pixel Watch 2’nin de aynı muameleyi görmesini dilediyseniz, şanslısınız çünkü Google bu kez tam olarak bunu yaptı. Dün yayınlanan “Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’ya Göz Atın” videosunun ardından şimdi de “Google Pixel Watch 2’ye Göz Atın” videosu yayınlandı. İşte karşınızda yeni tasarımı ile Watch 2.

İlk nesil Pixel Watch ile olan benzerliğin kesinlikle tekinsiz olduğunu yinelemek istiyoruz. Taç kısmının hafifçe yeniden tasarlanmasının yanı sıra bariz tek yeni şey, arka taraftaki “IP68” yazısıdır, bu da selefinden farklı olarak bunun toza karşı da korunacağı anlamına gelir.

Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2, 4 Ekim’de New York’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte resmiyet kazanacak. Ön siparişler aynı gün başlayacak.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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