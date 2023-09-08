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Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2’i gösteren iki video yayınladı

Sızıntıya gerek yok; Google, Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2'nin yeni videolarını yayınladı. Daha fazlasını 4 Ekim'deki lansman etkinliğinde göreceğiz. Pixel 8 Pro'nun sızdırılmasının ardından Google, nihayet 4 Ekim'de New York'ta gerçekleşmesi planlanan donanım lansman etkinliği öncesinde standart Pixel 8 ile birlikte amiral gemisi cihazını da gösterdi. Bir çift video teaserı ve yeni bir Google Store açılış sayfası, daha önce görülen "porselen" 8 Pro'yu ve daha küçük telefonda pembe renk seçeneğini içeren Pixel 8 serisinin nasıl görüneceğine dair bir fikir veriyor.

Ahmet Ekinler

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Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2'i gösteren iki video yayınladı

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Geçtiğimiz ayın sonunda Google, Apple’ın 12 Eylül’deki lansman etkinliğini duyurmasına Pixel 8 ve Pixel 8 Pro‘nun 4 Ekim’de resmiyet kazanacağını açıklayarak yanıt verdi. O andan bu yana bir haftadan biraz fazla zaman geçti ve Google şimdiden yaklaşan etkinliğine yönelik heyecanını yenmiş değil.

Neden böyle söylediğime gelince; Google bugün iki teaser videosu yayınladı. Bunlardan ilki, Pixel Watch 2 ve Pixel 8 Pro gibi ürünlere çok hızlı bir şekilde göz atan daha uygun bir teaser.

Ancak bu yeterli olmadı ve yaklaşık bir saat sonra Google bir sonraki ‘teaser’ videosunu yayınladı. Neredeyse 23 saniyede tam bir ürün tanıtımı.

Tahmin edin ne oldu: sızıntılar bir kez daha doğru çıktı. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, öncekilerle aynı tasarım dilini koruyor, ancak çeşitli küçük geliştirmeler olduğunu görüyoruz. Örneğin Pro’nun arka yüzüne her ne sebeple olursa olsun bir kızılötesi termometre eklendiği söyleniyor (merak ediyorsanız LED flaş çemberinin altındaki leke).

Şimdi dikkatimizi ilk videodaki Pixel Watch 2‘ye geri çevirirsek, hemen hemen bir deja vu vakası – orijinal Pixel Watch da tam olarak böyle görünmüyor mu? Bu cihazdaki iyileştirmelerin donanım tarafında olduğunu umuyoruz. Özellikle pil ömrü ve işlemci.

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Ahmet Ekinler
Ahmet Ekinlerhttps://ahmetekinler.com/
Uzmanlık alanı dijital medya ve pazarlama. Teknolojiye merakı ve aşırı ilgilisi onu teknoloji bloğunda makale yazma ve inceleme konularında uzman yapıyor. Her ne kadar Apple hayranı olsa da başarılı teknolojik ürünleri takdir eder.
KaynakGsmarena

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