Google Pixel 8, Pixel 8 Pro ve Pixel Watch 2’i gösteren iki video yayınladı

Geçtiğimiz ayın sonunda Google, Apple’ın 12 Eylül’deki lansman etkinliğini duyurmasına Pixel 8 ve Pixel 8 Pro‘nun 4 Ekim’de resmiyet kazanacağını açıklayarak yanıt verdi. O andan bu yana bir haftadan biraz fazla zaman geçti ve Google şimdiden yaklaşan etkinliğine yönelik heyecanını yenmiş değil.

Neden böyle söylediğime gelince; Google bugün iki teaser videosu yayınladı. Bunlardan ilki, Pixel Watch 2 ve Pixel 8 Pro gibi ürünlere çok hızlı bir şekilde göz atan daha uygun bir teaser.

Ancak bu yeterli olmadı ve yaklaşık bir saat sonra Google bir sonraki ‘teaser’ videosunu yayınladı. Neredeyse 23 saniyede tam bir ürün tanıtımı.

Tahmin edin ne oldu: sızıntılar bir kez daha doğru çıktı. Pixel 8 ve Pixel 8 Pro, öncekilerle aynı tasarım dilini koruyor, ancak çeşitli küçük geliştirmeler olduğunu görüyoruz. Örneğin Pro’nun arka yüzüne her ne sebeple olursa olsun bir kızılötesi termometre eklendiği söyleniyor (merak ediyorsanız LED flaş çemberinin altındaki leke).

Şimdi dikkatimizi ilk videodaki Pixel Watch 2‘ye geri çevirirsek, hemen hemen bir deja vu vakası – orijinal Pixel Watch da tam olarak böyle görünmüyor mu? Bu cihazdaki iyileştirmelerin donanım tarafında olduğunu umuyoruz. Özellikle pil ömrü ve işlemci.