Ana SayfaTeknoloji HaberleriMicrosoft, Çok Konuşulacak Kripto Hamlesi Yaptı!

Microsoft, Çok Konuşulacak Kripto Hamlesi Yaptı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, kripto sahiplerini sevindirici bir haber paylaştı. Sıklıkla kullanılan Microsoft Edge içerisine kripto cüzdan özelliği geliyor.

İbrahim Özbek

-

0
Okuma Süresi: 1 dk.
11
microsoft edge

Gizemli Ada: Mençuna Filminden Fragman Yayınlandı!

Yerli film statüsünde yer alan ve bir video oyununu gerçek dünyada deneyimleyen 10 çoçuğun hikayesinin...

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, kripto sahiplerini sevindirici bir haber paylaştı. Sıklıkla kullanılan Microsoft Edge içerisine kripto cüzdan özelliği geliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber kripto paralar insanların hayatında daha fazla yer etmeye başladı. Bu durumu bilen ve bir süredir üzerinde çalışma yapan Microsoft, Egde tarayıcısında kripto cüzdanı özelliği getirmeyi planladı. Şu an için test aşamasında olan bu özellik, kısa zaman içerisinde tüm kullanıcılara açılacak.

Microsoft, Edge cüzdan (M-Wallet) özelliği sayesinde kullanıcıları güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korumayı amaçlıyor. Yeni kripto para desteği, entegre güvenlik özellikleriyle çok daha basit bir deneyimi mümkün kılacak.

microsoft edge

Şu an için test aşamasında olan bu kripto cüzdan özelliği ilk olarak Coinbase ve Moonpay borsalarını destekleyecek. Günümüzde milyonlarca insanın kullandığı Binance borsası ise henüz entegre değil. Kripto cüzdanın tamamen duyurulmasından sonra birçok borasının daha bu özelliğe dahil olması bekleniyor.

Google Fotoğraflar, Yeni Çarpıcı Özellikleri Beraberinde Getiriyor

-- Reklam --

The Last of Us İkinci Sezon Ne Zaman?

Günümüzün en popüler hayatta kalma oyunlarında biri olan The Last of us oyunun bilmeyen yoktur. Oyuna nazaran geçtiğimiz aylarda...
Önceki İçerik
Gizemli Ada: Mençuna Filminden Fragman Yayınlandı!
Sonraki İçerik
House of the Dragon İkinci Sezonu 2025 Yılında Çıkabilir!
İbrahim Özbek
İbrahim Özbek
Teknoloji ve espor dünyasında hakkında gelişmeleri yakından takip ediyor. Ayrıca sinema ve edebiyat alanında kendimi geliştirmek için çalışıyorum. Yaptığım çalışmalar ve araştırmalar ile beraber kendimi geleceğe hazırlıyorum.

Cevap Ver

Lütfen yorumunuzu girin!
Lütfen isminizi buraya giriniz

Copyright @ Cepkolik.com 2021