Microsoft, Çok Konuşulacak Kripto Hamlesi Yaptı!

Günümüzün en büyük teknoloji şirketlerinden Microsoft, kripto sahiplerini sevindirici bir haber paylaştı. Sıklıkla kullanılan Microsoft Edge içerisine kripto cüzdan özelliği geliyor.

Teknolojinin gelişmesiyle beraber kripto paralar insanların hayatında daha fazla yer etmeye başladı. Bu durumu bilen ve bir süredir üzerinde çalışma yapan Microsoft, Egde tarayıcısında kripto cüzdanı özelliği getirmeyi planladı. Şu an için test aşamasında olan bu özellik, kısa zaman içerisinde tüm kullanıcılara açılacak.

Microsoft, Edge cüzdan (M-Wallet) özelliği sayesinde kullanıcıları güvenli olmayan adreslerden veya uygulamalardan korumayı amaçlıyor. Yeni kripto para desteği, entegre güvenlik özellikleriyle çok daha basit bir deneyimi mümkün kılacak.

Şu an için test aşamasında olan bu kripto cüzdan özelliği ilk olarak Coinbase ve Moonpay borsalarını destekleyecek. Günümüzde milyonlarca insanın kullandığı Binance borsası ise henüz entegre değil. Kripto cüzdanın tamamen duyurulmasından sonra birçok borasının daha bu özelliğe dahil olması bekleniyor.

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