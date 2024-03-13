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Teknoloji Haberleri

Microsoft Edge İçin Yeni Güncelleme Yayınlandı! İşte Bizleri Bekleyen Yenilikler!

İbrahim Özbek İbrahim Özbek
13 Mart 2024
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Günümüzün en çok tercih edilen internet tarayıcılarından olan Microsoft Edge, gelecek yeni güncelleme ile sesli video içeriklerini çevirme desteği getireceğini açıkladı.

Teknolojinin gelişme ile beraber yapay zeka hemen hemen her alanda karşımıza çıkmaya başladı. Özellikle internet tarayıcıları kendilerine has yapay zeka destekleri ile sürekli güncelleme alıyor. Son yılların başarılı ismi Microsoft Edge, gelecek güncellemeyi duyurdu.

Videoların çeviri sürecinde, Microsoft’un büyük bir yatırım yaptığı yapay zeka asistanı Copilot’un devreye gireceği belirtildi. Böylece süreç hızlanırken, çevirideki hata oranı minimuma indirilecek. Şirketin yapay zeka teknolojilerini kullanarak, Edge üzerinde başka yenilikler de sunması bekleniyor.

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Gelecek güncelleme doğrulandı ancak ne zaman geleceği konusunda bir açıklama yapılmadı. Şu an için test aşamasına hazırlık yapılıyor. Hazırlıkların tamamlanmasının ardından tüm kullanıcıların beğenisine sunulacak.

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