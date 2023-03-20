Microsoft, Mobil Uygulama Mağazasıyla Google ve Apple’a Rakip Olacak

Görünüşe göre Microsoft, mobil uygulama ekosistemi pazarında Google ve Apple’a rakip olmak istiyor. Şirket, Apple ve Google’ın hakimiyetini devralacak kendi mobil uygulama mağazası üzerinde çalışıyor.

Amerikan teknoloji şirketinin başkanı Phil Spencer, Financial Times’a DMA’nın (Avrupa Birliği’nin Dijital Pazarlar Yasası) markaya mobil uygulama mağazasını oluşturma ve başlatma konusunda yardımcı olacağını söyledi.

Yeni yasa 2024’te yürürlüğe girecek. Bu yasa uyarınca, Apple ve Google’ın artık kullanıcıların kendi uygulama mağazalarının dışındaki üçüncü taraf dijital içerikleri cihazlarına indirip çalıştırmalarına izin vermesi gerekecek.

Üst düzey yönetici şunları ekledi: “Xbox’ı ve bizimkinden ve üçüncü taraf ortaklarımızdan gelen içeriği herkesin oynamak istediği herhangi bir ekranda sunabilmek istiyoruz. Bugün bunu mobil cihazlarda yapamıyoruz, ancak bu cihazlar açıldığında olacağına inandığımız ekosistemi oluşturmak istiyoruz.”

İlginç bir şekilde, şirket yakın zamanda bir dizi oyun stüdyosu satın aldı. Başka bir deyişle, Activision Blizzard gibi bilinen isimlerin yeni satın alınması ve mobil uygulama mağazası pazarına girme hamlesi, bu segmentte bir genişlemeye işaret ediyor.