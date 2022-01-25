Microsoft Surface Duo, Android 11 Güncellemesi Almaya Başladı

Microsoft nihayet ilk Android akıllı telefonu Surface Duo için Android 11 güncellemesini yayınladı. Bu cihaz benzersiz bir çift ekran tasarımına sahipti, ancak bir sürü sorundan muzdaripti.

Telefon piyasaya çıktığında oldukça pahalıydı ve çift ekran tabanlı; çoklu görev platformu olarak pazarlanmasına rağmen; bir sürü hata ve sorunla karşı karşıya kaldı. Surface Duo geçen yıl Android 11 güncellemesini almadığı için bazı alıcılar da hayal kırıklığına uğradı.

Şimdi, Android 12 piyasadayken; Amerikan teknoloji devi nihayet cihaz için Android 11 derlemesini kullanıma sundu. Güncellemeden bahsetmişken, cihaz şu anda Kuzey Amerika ve Avrupa’daki Surface Duo kullanıcılarına sunulan; 2021.1027.156 sürüm numarasıyla çalışıyor.

En son güncelleme, Android 11‘i en son Ocak 2022 güvenlik düzeltme eki, iyileştirmeler ve özelleştirmenin yanı sıra çoklu görev; katlama işlemleri ve diğer yerleşik uygulamalar için getiriyor.