Microsoft Surface Pro 9, Yakında Görücüye Çıkmaya Hazırlanıyor!

Microsoft yakında yeni bir Surface cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Son nesil Surface Pro modeli, dokuzuncu yineleme olacak ve yakın zamanda FCC’de sertifikalandırıldığı tespit edildi.

Surface Pro 9, en son Windows 11 işletim sistemi, WiFi 6 ve 5G özellikli bir yonga seti gibi çeşitli yeni özelliklerle gelecek. Bu işlemci seçenekleri görünüşe göre hem ARM tabanlı hem de Intel işlemcileri de içerecek.

Şimdi, Amerikan teknoloji devinin yeni Surface Pro modeli, FCC sertifikasyon veritabanında tespit edildi. Bir rapora dayanarak, Surface Pro 9’un hem 5G özellikli hem de yalnızca WiFi modelinde piyasada yer alacağı ortaya çıktı.

Yeni Surface Pro’nun 128 GB modelden başlayacağı, ancak 256 GB, 512 GB ve 1 TB depolama yapılandırmasıyla geleceği de ortaya çıktı. Benzer şekilde, bellek seçenekleri arasında 8GB, 16GB ve 32GB RAM bulunur. Başka bir deyişle, en üst düzey 1 TB modeli 32 GB RAM ile eşleştirilecek.

5G özellikli Surface Pro 9’un Snapdragon 8cx Gen 3 yonga seti tarafından destekleneceğine, başka bir modelin ise Intel’in en yeni 12. Nesil CPU‘sunu kullanacağına inanılıyor.