Microsoft Surface Studio 2 Plus Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Microsoft yakın zamanda bir donanım lansmanı etkinliği düzenledi ve burada Surface Laptop 5 dahil olmak üzere bir sürü yeni ürünü tanıttı. Şaşırtıcı bir şekilde şirket, önceki modeli Ekim 2018’de piyasaya çıkan Surface Studio 2 Plus’ı da tanıttı.

Son nesil modelle aynı ekrana sahip ancak dört çekirdekli 35W çip olan yeni Core i7-11370H işlemciyle geliyor. Studio 2 Plus ayrıca bir Nvidia GeForce RTX 3060 GPU‘ya sahip. Ayrıntılara daha yakından bakalım.

Yeni Surface Studio 2 Plus, 2018’in Surface stüdyosu ile neredeyse aynı tasarım ve görünüme sahip olarak geliyor. Ancak, dahili donanımda bazı değişiklikler içeriyor. Temelde Surface Laptop Studio’nun içindeki CPU ile aynı olan dört çekirdekli 35W Intel Core i7-11370H işlemci desteği taşıyor. Ek olarak, GTX 1070‘den bir yükseltme olan Nvidia GeForce RTX 3060 GPU ile birlikte geliyor.

Belirttiğimiz gibi, Surface Studio 2 Plus, öncekiyle neredeyse aynı ekrana sahip. 4.500 x 3.000 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan aynı 28 inç PixelSense ekrana sahip. Ekran boyutları önceki modelle aynı olsa da Studio 2 Plus daha ince bir tabana sahip. Bununla birlikte, hala 9 kilonun üzerinde.

Ayrıca Surface Studio 2 Plus, 32 GB DDR4 RAM ve 1 TB depolama alanı ile geliyor. 3,5 mm kulaklık girişi, Gigabit Ethernet, iki adet USB 3.1 Tip-A ve üç adet USB Tip-C (USB 4.0/Thunderbolt 4) bağlantı noktası ile birlikte geliyor. Fiyatı ise 4500 dolar.