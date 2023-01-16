MIUI 14, tüm Xiaomi 12 telefonlara geldi

MIUI 14 bir ay önce duyurulmuştu ve Çin’deki bazı Xiaomi akıllı telefonlarına hemen ulaştı. Artık kararlı bir küresel sürüm de çıktı ve bunu ilk alan Xiaomi 12 amiral gemileri oldu.

Yeni kullanıcı arayüzü Android 13‘ü temel alır ve en son Ocak 2023 güvenlik güncellemesini getirir.

Çin dışındaki Xiaomi 12 telefonları için kararlı sürüm, şu anda beta kanalında olan kullanıcılar için mevcut. Yaklaşık 4,43 GB’lık bir indirme gerektirir. Tam sürüm numarası MIUI 14.0.2.0’dır (TLCMIXM) ve yalnızca Xiaomi 12 içindir, Pro versiyonu için değildir.

Güncelleme şu an için yalnızca kablolu olarak mevcut, ancak ilk görüşte olanlar önemli bir sorun olmadığını bildirdikten sonra, Xiaomi basit bir bildirim ve OTA indirmesi ile yeni kullanıcı arayüzünü daha geniş bir kullanıcı tabanına sunmaya başlayacaktır.