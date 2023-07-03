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MIUI 15 Alpha çok daha hızlı olacak!

Ayşen Sıla

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MIUI-15-1

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Xiaomi’nin MIUI 14 sunumu henüz tamamlanmadı ve birçok kullanıcı hevesle Android 13 güncellemesini almayı bekliyor. Android 14 sürümüne neredeyse yaklaştığımız için bu kesinlikle hayal kırıklığı yaratıyor.

Ancak artı tarafta Xiaomi, MIUI geliştirmeye aylar önce başladı, çünkü yazılımın alfa yapıları artık şirketin sunucularında tespit edildi. MIUI’nin en yeni sürümü, diğer bazı yükseltmelerle birlikte daha iyi animasyonlar getirecek.

Bir websitede çalışan görevliler, Xiaomi sunucusunda MIUI 15 Alpha yapılarını keşfettiler. Test sunucusu 23.5.22 ve 23.7.2 sürümlerini ortaya çıkararak, geliştirmenin muhtemelen Mayıs ayında başladığını ve eski sürümün o ayın 22’sinde test için hazır olduğunu gösteriyor. Bu ayrıca MIUI 15’in hem Android 12 hem de Android 13 için sürümleri olan MIUI 14’e benzer şekilde hem Android 13 hem de Android 14’ü temel alacağını söylüyor.

MIUI-15-1

Şu an için MIUI 15’in getireceği yeni geliştirmelerden ve özelliklerden haberimiz yok. Bununla birlikte, çıkış, herhangi bir ayrıntıdan bahsedilmese de, geliştirilmiş animasyonları ve çeşitli diğer yenilikleri vurguluyor. MIUI 14, geçen yılın Aralık ayında piyasaya çıktı, bu nedenle yeni sürüm için benzer bir lansman tarihi olabilir. Yazılımın, 2024’ün ilk çeyreğinde uygun Xiaomi telefonlarına dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

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Ayşen Sıla
Ayşen Sıla
Yeni dünyaya olan merakımla birlikte pekişen yazım alanında da kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Tam şu anda kendi kitabımı kaleme alırken, dünyamızı kuşatan ve hayatımızın bir parçası haline gelen teknolojiye dair her şeyi ilgiyle takip ediyorum.

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