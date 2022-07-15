Mobil İmza Nedir ve Nasıl Oluşturulur? Mobil İmza Ücretleri!

Günümüz teknolojisi günden güne kendini geliştirmekte özellikle dijital alanda kendini geliştirmekte olan teknolojinin bir çok avantajı bulunmakta. Bu avantajlar arasında mobil imza yerini alıyor.

Mobil imza, mobil telefon ve GSM SIM kart kullanılarak (5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ve ilgili yasal mevzuata uygun olarak) ıslak imza niteliğinde güvenli bir biçimde elektronik imza işleminizi gerçekleştirmenize olanak sağlar.

Kağıt kalem gerekmeden uzaktan işlerinizi halledebileceğiniz kullanışlı bir özelliktir. Fakat e-Devlet üzerinden mobil imza kullanırsanız herhangi bir ücret talep edilmez fakat GSM operatörleri üzerinden kullanırsanız ücret ödemek zorundasınız.

Mobil imza nasıl oluşturulur sorusuna gelecek olursak; Mobil elektronik imza GSM işletmecileri tarafından kullanıcılara sunulan bir hizmettir.

Mobil İmza Nasıl Alınır?

İstediğiniz bir GSM operatörü seçmelisiniz.

Nüfus cüzdanınız ile mobil imza başvurusu yapın.

Daha sonra kullandığınız kartın uyumlu olup olmadığını kontrol edin.

Mobil imza servis paketinizi seçin.

Adınıza bir mobil imza atanmasını bekleyin.

Ön başvuru, Başvuru ve Aktivasyon. Bu hizmeti sunan Turkcell, Türk Telekom ya da Vodafone’a müşteri hizmetlerine başvurarak her türlü bilgiyi edinebilirsiniz. Mobil imzanın geçerli olduğu kurumlar şu şekildedir;

e-Devlet

e-Belediye

Sosyal güvenlik uygulamaları

e-Ticaret

İnternet bankacılığı

Finansla ilgili bireysel ve kurumsal işlemlerde

Gibi yerlerde mobil imza kullanmanız mümkündür, oldukça kullanışlı bir özellik olan mobil imzanın da ücretlerine gelecek olursak şu şekildedir (aylık olduğunu hatırlatalım);

Turkcell – 10 TL

Türk Telekom – 4.95 TL

Vodafone – 5 TL

Ayrıca bkz: İninal Kart Nedir ve Nereden Alınır? Ne İşe Yarar?