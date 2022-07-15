İninal Kart Nedir ve Nereden Alınır? Ne İşe Yarar?

Günümüzde artık her bir bireyin banka kartı bulunmakta, gelişen teknoloji ile günümüzde kart kullanımı oldukça yaygınlaşmaya başladı. Hayatımızda birçok kart türü mevcut bazılarımız bunlardan habersiz olabiliriz. Bu kartlar arasında kullanımı yaygınlaşmaya başlayan İninal kart bulunuyor. Bugün ki yazımızda İninal kart nedir nereden alınır ne işe yarar açıklayacağız.

İnternetin hayatımıza girmesinden itibaren online alışveriş oldukça arttı İninal kart sahipleri ise online alışverişte bu kartı çokça kullanmakta.

İninal Kart Nedir?

İninal kart nedir sorusuna gelecek olursak; İninal kart, bankadan bir hesap açmadan, kredi kartı almadan, kartın içine yalnızca para yükleyerek işlem yapmanıza olanak sağlar.

İninal kartın kullanıcılar tarafından tercih çokça tercih edilme sebebi ise İninal kartın hesap açılmadan kullanılması ve ön ödemeli olarak kullanılmasıdır. Bu özellikleri ile kredi kartı ve banka hesap kartından ayrı tutmaktadır. İninal kartın bir diğer avantajı ise kullanıcılar yurt dışında olsa bile kullanabilirler.

İninal Kart Nereden Alınır?

İninal kart temin etmeniz çok kolaydır kullanıcı ininal kart ile sözleşmesi bulunan yerler mevcuttur. Birçok market dünyası ininal kart ile anlaşmalıdır. Şunu hatırlatalım ki aldığınız yer anlaşmalı olması gerekmektedir. Anlaşmalı yerler şu şekildedir;

D&R

Migros Market

Ptt İşyerleri

Teknosa

Macro Center

İninal Kart Ne İşe Yarar?

İninal Kart ile içine yüklemiş olduğunuz bakiye kadar para harcamanız mümkündür. İninal Kart, bir kredi kartının ya da banka kartının geçtiği her yerde geçerli olmakla birlikte POS makineleri üzerinden rahatlıkla kullanılabilmektedir. İçine attığınız miktar ile internette de alışveriş yapmanız mümkündür. Yukarıda da belirttiğim gibi İninal kart banka veya kredi kartı ile bağdaştırmayın.

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