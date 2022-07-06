Papara Hesap Silme Nasıl Yapılır? Papara Hesap Kapatma!

Günümüzde artık online pazarlar çokça aktif kullanılmakta, ülkemizde de bu durum oldukça yaygınlaşmaya başladı. Papara da bu online pazar kitlesinde yerini almış durumda. Papara’da Türkiye merkezli bir kuruluş olup ülkemizde oldukça yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bu yazımızda sizlere Papara hesap silme nasıl yapılır açıklayacağız.

Papara; Papara, kullanıcılarına saniyeler içinde ücretsiz şekilde hesap ve kart sunan dijital bir hesaptır. Papara, diğer finans uygulamalarına göre avantajı ise komisyon talep etmemesi. Bundan dolayı Papara’nın kullanımı oldukça yaygındır, Papara 8.9 milyondan fazla kullanıcıya sahiptir.

Papara Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Hiç bir bankaya bağlı olmayan Papara kendi ait müşteri hizmetleri bulunmaktadır. Kişiler üyelik açtığı gibi hesabını da silmek isteyebilir. Açtığınız hesabı silmeniz tabi ki mümkündür. Papara hesap silme olayı resmi bir şekilde yapılmaktadır. Hesabınızı silmek için ilk olarak (0850 340 03 40) numaralı Papara çağrı merkezini arayarak müşteri hizmetleri ile bağlantı kurmalıdır. Bu işlemi kullanıcılar 7/24 istediği zaman yapabilirler.

Şu hatırlatmayı da es geçmeyelim eğer hesabınızda para bulunuyor ise üyelik silme işlemini gerçekleştiremezsiniz. Ya hesabınızda ki parayı çekmeniz gerek ya da harcamanız lazım.

Papara Para Gönderme İşlemi Nasıl Yapılır?

Papara dijital pazarda oldukça yaygın kullanılmaya başlandı özellikle gençler arasında sıklıkla kullanılan Papara kullanıcılarına oldukça fazla avantaj sunmakta. Iban ve telefon numarasına para gönderirken işlem sınırlaması yoktur. Bunun yanı sıra sizlere özel olarak tanınan papara numarası ile de para gönderimi de yapabilirsiniz.

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