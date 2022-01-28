Papara Hesap Kiralama Nedir? Papara Hesap Kiralama Cezası

Papara, günümüzde kullanımı artan, fatura ödeme ve para transferleri gibi işlemleri gerçekleştirdiğimiz bir finans uygulamasıdır. Papara hesabı ile tüm parasal işlemlerinizi halledebilirsiniz. Papara ortamında bazı kurnaz kişiler yer alıyor ve Papara hesap kiralama işlemi yapıyorlar. Tüm bunlar zarar gibi gözükse de Papara hesap kiralamanın ciddi cezası var.

Özellikle Papara içerisinde hesaplar çok hızlı bir şekilde para transferi gerçekleştirebiliyor. Bu kadar hızın olduğu yerde birtakım kurnaz kişilerde türüyor. Özellikle bahis siteleri için önemli bir sorun para yatıran veya çekmek isteyen kişileri mağduriyetten kurtarmak için Papara tercih ediliyor. Papara hesaplarını kiralayarak sorunu çözmüş oluyorlar ancak bu tutarlar fazla olduğundan Masak denetimine takılıyor.

Masak;

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı olan bir finansal istihbarat birimidir. Başlıca görevleri para aklama suçunu önlenmek, bunun hakkında araştırma yapmak, önlemler geliştirmek ve toplanan bilgileri işleyerek gerekli makamlara sunmaktır.

Papara’da Kiralanan Hesap Nasıl Anlaşılır?

Özellikle bahis sitelerinde kullandığı için kiralayan kişinin çektiği veya yatırdığı parasal işlemler Papara’nın radarına takılır. Bu durumlarda Papara, Masak ile iletişime geçer ve denetlemesini ister.

Aslında bu tarz durumlar bütün bankalar içindir, şu gün çalıştığınız banka hangisi olursa olsun şüpheli gördüğü tüm işlemleri inceleyip Masak’ a bildirip inceleme başlatabilir. İşin komik tarafı Masak incelediğinde hesaplara bloke koyup işlem yapmanıza da izin vermez yani ne para çekebilirsin, ne eft yapabilirsin, ne de hesaplar arası transfer.

Papara Hesabındaki Şüpheli İşlemler Nelerdir?

Sadece yurtdışından gelen bir paranın başka hesaplara gün içerisinde bolca aktarılması ve bu işlem olduktan sonra bir süre hesapta hareket olmaması

Yurtdışı hesaplara başka papara hesaplarından gelen para transferi

Müşteri hesaplarından şahsın hayat standardı ve gelir seviyesi ile uyumsuz şekilde sıklıkla elektronik para kuruluşlarına elektronik para alımına yönelik para transferi yapılması

Müşteri hesaplarından şahsın hayat standardı ve gelir seviyesi ile uyumsuz şekilde sıklıkla elektronik para kuruluşlarına elektronik para alımına yönelik para transferi yapılması Papara’da dikkat çekici ve yoğun şekilde nakit işlem veya yurt içinden ve dışından yönlendirilen elektronik transfer trafiği görülmesi

dikkat çekici ve yoğun şekilde nakit işlem veya yurt içinden ve dışından yönlendirilen elektronik transfer trafiği görülmesi Papara bildirim prosedürlerinden kaçınmak amacıyla işleme konu parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suretiyle işlem yapması veya buna teşebbüs etmesi.

bildirim prosedürlerinden kaçınmak amacıyla işleme konu parayı birden fazla hesaba, havaleye veya nakde bölmek suretiyle işlem yapması veya buna teşebbüs etmesi. Papara hesapları arasında tek seferde dikkat çekici meblağlı veya belli bir zaman aralığında önemli tutarlara ulaşan sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması.

hesapları arasında tek seferde dikkat çekici meblağlı veya belli bir zaman aralığında önemli tutarlara ulaşan sık ve düşük meblağlı transferlerin yapılması. Papara müşterisinin aynı bankanın birden fazla şubesinde düşük bakiyeli durağan hesaplarına gelen transferlerin, genelde ATM’lerden maksimum nakit çekme işlemi ile çekilmesi

müşterisinin aynı bankanın birden fazla şubesinde düşük bakiyeli durağan hesaplarına gelen transferlerin, genelde ATM’lerden maksimum nakit çekme işlemi ile çekilmesi Papara hesap sahibinin makul bir açıklama yapılmaksızın, çok sayıda kişinin aynı hesaba para yatırması veya birçok ayrı hesaptan aynı hesaba para transferi yapılması.

hesap sahibinin makul bir açıklama yapılmaksızın, çok sayıda kişinin aynı hesaba para yatırması veya birçok ayrı hesaptan aynı hesaba para transferi yapılması. Yukarıda yazılan maddelerden bir yada bir kaçı papara veya başka banka hesaplarında gözlenirse, banka risk birimleri incelemeyi Masak ‘a bildirir Masak’da incelemeye alır ve inceler şüpheli görürse adınıza dava açıp, savcılığa bildirir.

Papara Hesabını Kiralamanın Cezası Nedir?

Papara hesabı kiralama suçu hesabı kiralayan kadar kiralatanında suçu vardır.

Papara hesap kiralama suçu hükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde 6 aydan veya 13 yıla kadar hapis cezası veya adlî para cezasıyla cezalandırılır.

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