Mobil Uygulamanızın Arka Uçunu Nerede Barındırırsınız?

İster bir sonraki büyük sosyal ağ uygulamasını, ister çığır açan bir e-ödeme yazılımını oluşturuyor olun, mobil geliştirmenin benzersiz yönlerini dikkate alacak mobil uygulamalar için arka uç barındırmaya ihtiyacınız olacak.

Neyse ki barındırma sektörü, SDK entegrasyonu, platformlar arası geliştirme ve mobil uygulamaların geliştirilmesini ve yönetimini basitleştiren çeşitli ek araçlar gibi özellikleri içeren mobil geliştirme dostu barındırma hizmetleri sağlayarak bu sorunla karşı karşıyadır.

Kinsta incelemesi de dahil olmak üzere bu barındırma sağlayıcıları için çok sayıda öneri bulabilirsiniz. Ancak, zaman ayırın ve ihtiyaçlarınız için mükemmel eşleşmeyi elde etmek için para harcamadan önce bir veya iki şey öğrenin. Öyleyse, kovalamacayı keselim.

Arka Uç nedir?

Bir mobil ve web uygulaması için verileri yöneten yazılıma arka uç denir. Normal kullanıcıların erişemeyeceği verilere erişmek ve bunları kontrol etmek için gereken tüm mantığa sahiptir. Web sorguları ve yanıtları da arka uç tarafından işlenir.

Genellikle, istenen sonucu elde etmek için ön uçla yakın işbirliği yapan bir uygulamanın kullanıcı tarafından görülmeyen kısmı olarak düşünülür.

Arka uç çözümleri Python, JavaScript ve PHP dahil olmak üzere çeşitli bilgisayar dilleri kullanılarak oluşturulabilir.

Özel bir arka uç çözümü oluşturmak, daha önce belirtilen bazı programlama dillerinde çok çaba ve iyi programlama becerileri gerektirir.

Bu adımı gerçekten atlamak ve projenizi olabildiğince çabuk bitirmeye odaklanmak istiyorsanız, süslü ifadeyi seviyorsanız, hazırlanmış bir arka uç çözümü veya bir hizmet olarak arka uç kullanın (Baas).

Mobil Uygulamanızın Arka Uçunu Barındırmanın Farklı Yolları

Bir mobil uygulamanın arka ucunu barındırmanın dört farklı yolu vardır:

BaaS – Hizmet Olarak Arka Uçlar veya Baas, GraphCMS, Google Firebase, AWS Mobile Hub ve Microsoft’un Azure mobil araçları dahil olmak üzere çeşitli web hizmetlerini kullanır. Kullanıcı isteklerini karşılamak için çok hızlı bir şekilde kurulabilir ve çok basit bir şekilde ölçeklenebilir. En iyi yanı, özel bir arka uç geliştirici gereksinimini ortadan kaldırdığı için geliştirme sürecinde çok para tasarrufu yapılabilmesidir.

– Hizmet Olarak Arka Uçlar veya Baas, GraphCMS, Google Firebase, AWS Mobile Hub ve Microsoft’un Azure mobil araçları dahil olmak üzere çeşitli web hizmetlerini kullanır. Kullanıcı isteklerini karşılamak için çok hızlı bir şekilde kurulabilir ve çok basit bir şekilde ölçeklenebilir. En iyi yanı, özel bir arka uç geliştirici gereksinimini ortadan kaldırdığı için geliştirme sürecinde çok para tasarrufu yapılabilmesidir. Paylaşılan Barındırma – Azure Virtual Machine veya AWS EC2 gibi başka bir bulutta çalışan özel bir arka uca sahip olmak, yönetimi basit olduğu için istediğiniz kadar görev ve aktivite gerçekleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir arka uç oluştururken, herhangi bir şeye karar verme ve uygulama özgürlüğüne sahipsiniz.

Azure Virtual Machine veya AWS EC2 gibi başka bir bulutta çalışan özel bir arka uca sahip olmak, yönetimi basit olduğu için istediğiniz kadar görev ve aktivite gerçekleştirmenize olanak tanır. Sıfırdan bir arka uç oluştururken, herhangi bir şeye karar verme ve uygulama özgürlüğüne sahipsiniz. Kendi kendine barındırma – Kendi kendine barındırma, kendi barındırmaya yatırım yapacak parası olan ve bir veri merkezinde seçtikleri sunucuda kullanılabilecek tamamen özelleştirilmiş bir arka uç isteyen kişiler içindir. Ancak, birçok büyük BT işletmesi de bunu başkalarının sunucularında yer kiralayarak yapıyor.

Kendi kendine barındırma, kendi barındırmaya yatırım yapacak parası olan ve bir veri merkezinde seçtikleri sunucuda kullanılabilecek tamamen özelleştirilmiş bir arka uç isteyen kişiler içindir. Ancak, birçok büyük BT işletmesi de bunu başkalarının sunucularında yer kiralayarak yapıyor. CloudKit – Apple’ın iOS ve çevrimiçi uygulamalarda veri depolaması için tasarlanmış, kullanımı kolay, ücretsiz bir barındırma hizmetidir. Güvenilirliği ve Apple’ın desteğinden dolayı tüm popüler Apple programları tarafından kullanılmaktadır. En güzel yanı, uygulama istemcileri zaten kendi AppleID’lerine kayıtlı olduklarından, kullanıcı kaydı için bir gereklilik olmamasıdır.

En İyi 5 Uygulama Arka Uç Barındırma Sağlayıcısı

İşte 2022’deki en iyi beş uygulama arka uç barındırma sağlayıcısı.

#1: Kinvey

Bir mBaaS platformu olan Kinvey’in yardımıyla web sitelerinin ve mobil uygulamaların oluşturulması çok daha hızlı ve kolay bir şekilde yapılabilir. Sunucusuz mimarisinde Kinvey platformu, geliştiricilerin programlar oluşturmasına ve dağıtmasına olanak tanır. Kinvey, arka uç sunucu barındırmadan sorumlu olacak olsa da, geliştiricilerin tüm çabalarını ön uç bileşenini kontrol etmeye odaklaması gerekecek.

Olağanüstü performans ve üstün bir bitmiş ürün üretecektir. Kinvey’in platformlar arası işlevi, geliştiricilerin onu çeşitli platformlardan çeşitli uygulamalarla kullanmasını sağlayacaktır.

#2: Dijital Okyanus

Digital Ocean adlı bir uygulama geliştirme platformu, dünya çapında milyonlarca geliştiriciye, insan açısından mümkün olan en kısa sürede uygulamalar oluşturma konusunda yardımcı olmayı vaat ediyor. Digital Ocean, açık kaynaklı tasarımı ve müşterilerin önceden paketlenmiş hizmetler, parçalar ve araçlar satın alabilecekleri kapsamlı pazar yeri sayesinde herkes için tam özellikli bir platformdur.

#3: AWS Amplify

AWS Amplify, bir JavaScript programları koleksiyonu için genel bir terimdir. Bu komut dosyaları, geliştiricilerin herhangi bir Amazon tabanlı uygulama için güvenilir bir arka uç oluşturmasını kolaylaştırır.

Arka ucu kullanmaya başladığınızda, AWS Amplify’ın kapsamlı bulut hizmetleri yelpazesi ve çok sayıda yeteneği hakkında bilgi edineceksiniz. AWS Amplify, ana komut dosyası oluşturma platformu gibi görünse de, bazı durumlarda en iyi mobil arka uçlardan bile daha iyi performans gösterir.

#4: Uygulama Yazma

Tasarlamayı hayal edebileceğiniz hemen hemen her çevrimiçi veya mobil uygulama, Appwrite’ta kapsamlı bir arka uç çözümüne sahiptir. Açık kaynak kodludur, hiçbir bağımlılığı yoktur ve en sevilen program ve dillerin birçoğuyla hızlı bir şekilde (SDK aracılığıyla) bütünleşir.

Kendi kendine barındırılan arka uç sunucusu Appwrite, bir Docker kapsayıcı koleksiyonu olarak paketlenmiş olarak gelir. Docker CLI tüm işletim sistemleri tarafından desteklendiğinden, herhangi birine kurabilirsiniz.

Bu platformlar arası yeteneklerle, Appwrite’ı yürütmek için herhangi bir bulut sağlayıcısını veya yerel masaüstünü kullanabiliriz.

# 5: Ateş Üssü

Diğer bir mBaaS, geliştiricilere birinci sınıf mobil ve çevrimiçi uygulamalar oluşturmak için çeşitli araçlara ve hizmetlere erişim sağlayan Firebase’dir. Firebase adlı bir NoSQL veritabanı, verilerini depolamak için JSON belgelerini kullanır. Google’ın altyapısı, Firebase’in geliştirilmesinin temelini oluşturdu.

Firebase, kimlik bilgilerini, Facebook, Twitter, Google, telefon numaralarını ve diğer yöntemleri kullanarak yüksek güvenlikli kimlik doğrulaması yapar. Ek oturum açma yöntemleri için Firebase kimlik doğrulama kiti de manuel olarak dahil edilebilir. Firebase sayesinde web uygulaması barındırma hızlı olacaktır.

Çözüm

Hizmet olarak arka uç (Baas), en kısa sürede mümkün olan en iyi projeyi oluşturmaya konsantre olabilmeniz için ortak CRUD uç noktalarına ve üçüncü taraf altyapısına güvenmenizi sağlar.

Kendi kendine barındırılan ve barındırılan, açık kaynaklı ve kapalı kaynaklı Firebase ikamelerine baktık. Şimdi projenize en uygun olanı seçin. Kendi kendine barındırılan bir çözüm kurmak için hangi seçeneği seçerseniz seçin, güvenilir bir barındırma platformu edindiğinizden emin olun.

Nasıl inşa ettiğiniz değil, neyi inşa ettiğinizin en önemli şey olduğunu unutmayın.