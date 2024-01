Ana Sayfa » Oyun Mobile Legends: Bang Bang ve Attack on Titan Etkinliği Başladı Oyun Mobile Legends: Bang Bang ve Attack on Titan Etkinliği Başladı Emine Emre 0 Görüntüleme

Dünya çapında en çok oynanan oyunlardan biri olan MLBB (Mobile Legends: Bang Bang) ile Attack on Titan etkinliği başladı. İki devin iş birliği sayesinde oyuncular ödül kazanması garanti olan çekilişlere katılabilecekler. Ayrıca Attack on Titan’dan seçilmiş orijinal seslendirmelerle keyifli oyun deneyimi yaşayabilecekler.

Mobile Legends: Bang Bang ve Attack on Titan İşbirliği

MLBB ile Attack on Titan arasında gerçekleşen iş birliği, oyuncuların Titan forumunu ve İzciler tarafından kullanılan hareket donanımını deneyimlemelerini sağlayacak. Bununla birlikte oyun içerisinde Attack on Titan’ın seçilmiş orijinal seslendirmeleri de yer alacak. Dünya çapında en sevilen oyunlardan biri olan Mobile Legends: Bang Bang tutkunları ile yine dünyanın en sevilen animelerinden biri olan Attack on Titan hayranları bu etkinlikte bir araya gelecek.

Bu işbirliği ile Attack on Titan karakterleri Yin, Fanny ve Martis’in kostümleri ile oyuncular MLBB’de savaşacaklar. Mobile Legends: Bang Bang savaş arenasında, Eren rolünde Yin, Mikasa rolünde Fanny ve Levi rolünde Martis harika bir macera yaşayacaklar.

Takım çalışması ile stratejinin muhteşem bir şekilde bir araya girmesiyle oluşturulmuş, 1 milyarı aşkın indirme sayısına sahip olan MLBB ile yine dünyaca ünlü Attack on Titan animesinin iş birliği ile düzenlenen etkinlik kapsamında yapılacak çekilişlerle oyuncular; ödüller, kostümler, hediyeler, armalar, elmaslar, indirimler kazanabilecek. Mobile Legends: Bang Bang x Attack on Titan Çekiliş Etkinliği bu iki yapımı severler için muhteşem bir fırsat.

Attack on Titan Hakkında

Attack on Titan küresel çapta 140 milyonu aşkın satış yapmış bir Japon Manga serisidir. Dünyaca bilinen ödüllü mangaka Hajime Isayama tarafından geliştirilen manga serisi; Eren ile arkadaşlarının özgürlük arayışını konu edinmektedir. Hikaye, insan yiyen Titanlar’dan korunmaya çalışan ve küçük şehirlerde yaşamaya çalışan insanları konu edinmektedir. Attack on Titan oldukça fazla hayranı olan bir animedir.

Mobile Legends: Bang Bang Hakkında

MLBB yani Mobile Legends: Bang Bang en beğenilen MOBA (Mobil Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası) oyunlarından biridir. MLBB dünya çapında ödüllü, 1 milyarı aşkın indirme sayısına sahip ve 105 milyonu aşkın aylık aktif kullanıcı sayısı olan bir oyundur. Çok oyunculu bir oyun olan Mobile Legends: Bang Bang 80’i aşkın ülkede en çok oynanan yapımlar arasındadır. Özellikle Asya Pasifik bölgesinde oldukça fazla oyuncusu bulunan MLBB e-spor varlığı ile de 140’a yakın ülkede bulunmaktadır.

2017 yılında kurulan Mobile Legends: Bang Bang Espor adı ile sektörde sağlam bir yere sahip olup, e – sporcu olmak isteyenlerin hayallerini gerçekleştirmelerine yardım etmeyi amaçlayan ve bu ekosistemde bulunan olanaklardan faydalanmalarını sağlamaya çalışan bir platformdur. MLBB Espor; Orta Doğu, Latin Amerika ve Güneydoğu Asya’da düzenlenen MPL serisinin de aralarında bulunduğu pek çok lige sahiptir.