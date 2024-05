Ana Sayfa » Oyun Mayıs Ayı Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Oyun Mayıs Ayı Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu! Emine Emre 2 Görüntüleme

Amazon’un ücretli abonelik uygulaması Amazon Prime Gaming her ay abonelerine ücretsiz oyunlar sunmakta. Pek çok avantajı da bulunan Prime Gaming’in özellikle ülkemizdeki kullanıcıları için en büyük artısı harika yapımlara cüzzi miktarlarla erişebiliyor olmak denilebilir. Prime Gaming üyelerinin bedavaya ulaşabileceği Mayıs ayı Amazon Prime Gaming ücretsiz oyunları da belli oldu, işte Prime Gaming’in bedava oyunları…

Mayıs Ayı Amazon Prime Gaming Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Amazon Prime Gaming, Amazon’un ücretli abonelik sistemi olarak tanımlanabilir. Aylık 39 TL gibi bir fiyatla Prime Gaming abonesi olmak mümkün. Bu abonelik sistemi kapsamında kullanıcılar ödüllü filmlere, indirimlere ve farklı özel fırsatlara erişim olanağına sahip olmakta. Abonelik sistemi kapsamında pek çok oyuna da ulaşılabilmekte ve platform her ay pek çok oyunu kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmakta.

Amazon Prime Gaming Mayıs ayı ücretsiz oyunları ve oyunların hangi tarihlerde ücretsiz olacağı da açıklandı. Bu kapsamda Prime Gaming ücretsiz oyun listesinde sıklıkla gördüğümüz Fallout 3 de yine Mayıs ayı oyunları arasında. En popüler oyunlardan olan Tomb Raider Game of the Year Edition ve LEGO Star Wars III: The Clone Wars da hiçbir ücret ödemeden ücretsiz keyfini sürebileceğiniz oyunlar arasında yer alıyor.

The Forgotten City de Mayıs ayı Prime Gaming oyunlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Mayıs ayında Amazon Prime Gaming’de ücretsiz sunulan oyunlar ve bedava bir şekilde erişime açılacakları tarihler şu şekilde:

1 – Tomb Raider Game of the Year Edition (erişimde)

2 – LEGO Star Wars III: The Clone Wars (erişimde)

3 – Fallout 3: Game of the Year Edition (9 Mayıs)

4 – Dark City: International Intrigue (9 Mayıs)

5 – Nine Witches: Family Disruption (9 Mayıs)

6 – Electrician Simulator (9 Mayıs)

7 – The Forgotten City (16 Mayıs)

8 – 100 Doors Games: Escape Frem School (16 Mayıs)

9 – Spirits of Mystery: Whisper of the Past (23 Mayıs)

Prime Gaming’e Nasıl Üye Olunur?

Amazon Prime Gaming üyeliği açmak için öncelikle Amazon Prime’a giriş yapılır. Ardından Prime Gaming ya da Twitch Prime seçenekleri karşınıza çıkmaktadır. Buradan Prime Gaming sayfasına gelinir ve “Ücretsiz Deneyin” ya da “Üye Ol” seçenekleri tıklanır. Gerekli kişisel bilgiler doldurularak üyelik tamamlanır. Sonrasında ise çeşitli avantajların ve oyunların keyfi çıkarılabilir.