Monster Marka İyi Mi? Monster Alınır Mı?

Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber kullanım amaçlarına göre bilgisayarın sayısı da giderek artış gösterdi. Özellikle son yıllarda piyasaya birçok oyun bilgisayarı çıkıyor. Bunların arasında en çok karşımıza çıkan ve belki de adını en çok duyduğumuz marka Monster olabilir. Bugünkü yazımızda sizlere Monster marka iyi mi? Monster marka alınır mı? Gibi soruların cevaplamasında yardımcı olacağız.

Özellikle espor ve oyun şirketlerinin giderek büyümesi, hem teknoloji hem de finansal açıdan büyük bir kapı açtı. Birçok dünya devi şirket, oyunculara özel ekipmanlar ve bilgisayarlar üretmeye başladı. Bunların arasında birisinin adını çok fazla işitmeye başladık. Bu marka herkesin en az bir kere duymuş olduğu Monster markasıdır. Özellikle ülkemizde geniş bir hayran kitlesi bulunan Monster, oyuncular için özel çalışmalar yürütüyor.

Monster, yüksek performans sağlayan ve hemen hemen her oyuncu kademesi için özel içerikler üreten bir teknoloji markasıdır. Üretmiş olduğu Notebook cihazlar ile oyunseverlerin göz bebeği olmuştur. İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde bayiliği bulunan Monster, online olarak da müşterilerine hizmet sağlamaktadır.

Birçok oyunsever ve kullanıcının yorumlarına bakıldığı zaman Monster genel olarak iyi bir puan ortalamasına sahip bir markadır. Özellikle genel olarak bakıldığı zaman piyasada yer alan diğer oyuncu bilgisayarlarına kıyasla fiyatları biraz daha uygun olarak göze çarpıyor. Bununla birlikte başlangıç seviyesinde bir oyuncuysanız veya profesyonel derecede bir oyuncuysanız, Monster tam sizlere göre bir markadır. Hemen hemen her kademe için özel seriler geliştiren firma, sizlerin tam isteğinize göre ürünleri pazara sürüyor.

Monster hakkında alınan en fazla olumsuz geri dönüş ise, yardım merkezi olarak göze çarpıyor. Yedek parça servisi ve garanti sürecinde bazı oyunseverlerin zor anlar yaşadığı hem sosyal medya üzerinden hem de internet üzerinde yer alan form sitelerinden rahatlıkla görebilirsiniz. Parça değişimi ve tamir gibi konularda, işlemin tamamlanması biraz uzun sürüyor. Bu yüzden birçok oyuncu bu durumdan şikayetçi oluyor.

Ülke geneli bakıldığı zaman döviz dalgalanmaları hemen hemen her pazarda karşımıza çıkıyor. Özellikle teknoloji alanında birçok kullanıcı yüksek fiyatlardan dolayı oldukça şikayetçi. Durum böyle olunca bütçe dostu Monster Notebook cihazlar daha da göz önüne çıkıyor. Genel olarak satılma ve memnuniyet oranına bakıldığı zaman olumlu bir görünüm sergileyen Monster, her geçen gün kendisini geliştirmeye ve müşterilerini mutlu etmeye çalışıyor.

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