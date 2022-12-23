Moto E13 görselleri sızdırıldı

Yaklaşan Moto E13, bu ayın başlarında Geekbench’te göründü ve MySmartPrice’daki ekip sayesinde şimdi ilk render görüntülerini de görebiliyoruz. Giriş seviyesi cihaz, su damlası çentikli bir ekrana ve müthiş bir çeneye sahip olacak. Arkada, alt kısmı LED flaş için ayrılmış olan tek bir kamera sensörü bulunur.

Telefonun alt kısmında şarj ve veri aktarımı için bir USB-C bağlantı noktası ve tek bir hoparlör bulunuyor. SIM tepsisi ise sol tarafta görünüyor. Alt kısımda ise USB-C bağlantısının yanı sıra hoparlör ızgarası ve bir mikrofon bölmesi bulunuyor. Moto E13 için son Geekbench listesi, bir Unisoc T606 yonga seti ve 2GB RAM’e sahip olduğunu ortaya koydu. Cihaz muhtemelen Android 13 ile kutudan çıkacak.

Motorola Moto E13, şirketin en uygun fiyatlı akıllı telefonlarından biri olacak. Gelecek yılın başlarında tanıtılması bekleniyor.