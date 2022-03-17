Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition Tanıtıldı

Motorolo, yeni Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition adlı yepyeni bir telefonu satışa sundu. Adından da anlaşılacağı gibi, akıllı telefonun öne kamerası ekranının altında yer alıyor. Cihaz ilk kez Aralık ayında Moto Edge X30 lansman etkinliğinde görücüye çıkmıştı.

Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition

Yeni piyasaya çıkan Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition, Moto Edge X30 ile aynı özelliklerle geliyor. Tek fark ise, 60MP selfie kamerasının ekranın altında olması diyebiliriz.

Edge X30, muhteşem bir tam ekran deneyimi sunuyor. Telefonun üst ve yan çerçeveleri oldukça ince olsa da biraz kalın bir çene kısmına sahip. Snapdragon 8 Gen 1 işlemci desteği vaat ediyor.

Telefon, tek bir 12GB + 256GB bellek yapılandırmasına sahip. Fiyatı ise 630 dolar. Ancak sınırlı bir süre için 551 dolar indirimli fiyat etiketi ile satışa çıkacak. 30 Mart’tan itibaren resmen piyasada yer alacak.