Moto G Power (2022) ön siparişe açıldı

Yıllar geçtikçe, Moto G serisi, yalnızca bir orta sınıf modelden, çeşitli fiyat noktalarında farklı özelliklere sahip bir dizi cihazı içerecek şekilde genişledi. Geçen yıl Kasım ayında Motorola, eski modele kıyasla bazı şaşırtıcı özelliklerle Moto G Power‘ı (2022) duyurdu. Şimdi, piyasaya sürülmesinden dört ay sonra Motorola, telefonun kilitsiz sürümünü çevrimiçi mağazası, Best Buy ve Amazon aracılığıyla satışa sunuyor.

Moto G Power (2022) Özellikleri

Moto G Power (2022), 6,5 inç 720p+ 90Hz LCD ekran, MediaTek Helio G37 yonga seti ve 15W hızlı şarjlı 5.000 mAh pil ile su geçirmez bir tasarıma sahip düşük segmentte yer alan bir telefon. Arkada 50 MP ana kamera, 2 MP makro ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Hemen altında kapasitif bir parmak izi sensörü bulunur. 8MP selfie kamerası, ekranın delikli kısmında bulunur. G Power’ın en hayal kırıklığı yaratan yönü, Android 11‘i çalıştırmaya devam etmesi ve Android 12 güncellemesinin ne zaman geleceğine dair bir haber olmaması. Daha da kötüsü Motorola, cihaz için yalnızca bir büyük işletim sistemi güncellemesi vaat ediyor.

Fiyatı göz önüne alındığında, telefonun 5G bağlantısından yoksun olması şaşırtıcı değil. Ancak, TCL’nin Motorola’nın sunduğundan biraz daha pahalı olan bir 5G modeli var. Bu fiyat aralığında göz atmaya değer çok sayıda başka uygun fiyatlı Android telefon da var.

Moto G Power şu anda ABD’de Dark Grove ve Ice Blue renklerinde ön sipariş için mevcut. 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip temel model için fiyatlar 200 dolardan başlıyor. Ek 50 $ ödeyerek depolama alanını 128 GB’a yükseltebilirsiniz – ancak 6 GB RAM’li bir modeli bulunmuyor. Perakende satışın 18 Mart’ta başlaması planlanıyor.