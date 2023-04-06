Moto G Power 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, ABD pazarında yeni bir G serisi akıllı telefon piyasaya sürdü. Bu telefon Moto G Power 5G olarak adlandırılıyor ve geçen yılki Moto G Power 2022’nin üst modeli olarak geliyor. Moto G Power 5G, önceki modele kıyasla birçok yeniliği beraberinde getiriyor.

Moto G Power 5G

Moto G Power 5G, 6,5 inçlik merkeze hizalanmış delikli bir LCD ekrana sahip. FHD+ çözünürlüK ve 120 Hz yenileme hızı vaat ediyor. Güç düğmesine gömülü, yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı da var. Arka panelde küçük bir dikdörtgen kamera modülü bulunuyor.

Kamera cephesinde, Moto G Power 5G üçlü arka kameralara sahip. Kameralar, 2MP derinlik ve 2MP makro lenslerle eşleştirilmiş 50MP ana sensörden oluşuyor. 16MP ön kamerasıyla da göze çarpıyor.

Moto G Power 5G, 6nm mimarisine dayalı bir MediaTek Dimensity 930 işlemci ile geliyor. 6 GB’a kadar RAM ve bir microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 256 GB dahili depolama içeriyor. Cihaz, gücünü 10W şarj destekli 5.000mAh pil ünitesinden alıyor. Yazılım açısından G Power 5G, Android 13 işletim sistemiyle çalışıyor.

Moto G Power 5G’deki bağlantı seçenekleri arasında 5G, çift 4G VoLTE, WiFi, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi bulunuyor. Akıllı telefon, 13 Nisan’dan itibaren Best Buy, Amazon ve markanın web sitesinden satın alınabilecek ve 299 dolar fiyat etiketiyle piyasaya çıkacak.