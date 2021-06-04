Moto G Stylus 5G Geekbench’te Görüntülendi!

Motorola’nın Moto G Stylus 5G adlı yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı bildiriliyor. Bunun, bu yılın başında piyasaya sürülen Moto G Stylus’un (2021) 5G modeli olarak gelmesi bekleniyor. Bluetooth SIG yetkilisinden onay aldığı için 5G modelinin yakında satışa sunulması bekleniyor. Telefon aynı zamanda Geekbench kıyaslama sitesinde de ortaya çıktı.

Bluetooth SIG listesi, Moto G Stylus 5G’nin XT2131 model numarasına ve XT2131-1, XT2131DL ve XT2131-3 gibi ülke modellerine sahip bir Motorola telefonuna ait olduğunu ortaya koyuyor. Liste, telefonun Bluetooth 5.1 bağlantısını desteklediğini de gösteriyor.

Moto G Stylus 5G’nin Geekbench listesi, 1.80GHz’de çalışan 6 CPU çekirdeği ve 2.04GHz’de çalışan 2 CPU çekirdeği içeren 5G özellikli bir Qualcomm işlemci tarafından desteklendiğini gösteriyor. Listenin kaynak kodu, işlemcinin Adreno 619 GPU’ya sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu ayrıntılar, telefonun Snapdragon 480 5G yonga setinden güç aldığını gösteriyor.

Geekbench listesi ayrıca telefonun 6 GB RAM ile donatıldığını ve Android 11 işletim sistemi üzerinde çalıştığını ortaya koydu. Geekbench’in tek çekirdekli testinde 502 ve çok çekirdekli testte 1651 puan aldı. Geekbench listesinde de söylentilere göre “Denver” kod adı geçiyor.