Motorola iyi yeni uygun fiyatlı telefonunun tanıtımını gerçekleştirdi; Moto G15 ve G15 Power. Her iki cihaz da bütçe dostu ve tam bir fiyat performans telefonu denilebilir. Giriş ve orta seviye telefon grubuna hitap eden cihazlar öncelikle Avrupa’da ve sonrasında da farklı pazarlarda piyasaya sürülecek. Peki Moto G15 ve G15 Power Türkiye’de satışa çıkacak mı? İşte detaylar…

Moto G15 ve G15 Power Türkiye’de Satışa Çıkacak mı?

Motorola fiyat performans telefonları Moto G15 ve G15 Power lanse edildi; özellikleri ve cihazların tasarımları belli oldu. Uygun fiyatı ile önemli bir kullanıcı kitlesine sahip olan cihazlar öncelikle Avrupa, akabinde de farklı pazarlara sunulacak. Bütçe dostu Moto G15 ve G15 Power’ın Türkiye’de de satışa sunulması beklenmekte ancak bu konuda henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

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Moto G15 ve G15 Power MediaTek’in Helio G81-Ultra işlemcisinden gücünü almakta. Her iki model de 6.72 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlük sunan LCD panel ile gelmekte. Cihazların ekranları Corning Gorilla Glass 3 korumasına sahip ve 20:9 görüntü oranı sunmakta. Bu oran özellikle oyun severlerin oldukça hoşuna gidecek bir detay denilebilir.

Her iki modelde de iki sensörlü arka kamera kurulumu yer almakta. 50 MP çözünürlüklü ana kamera, 2 MP’lik ultra geniş sensör ve 8 MP’lik selfie kamerası bulunan Moto G15 ve Moto G15 Power modelleri batarya kısmında ayrışmakta. Moto G15, 5200 mAh kapasiteli bir batarya ile Moto G15 Power ise 6000 mAh’lık bir bataryaya sahip. Her iki modelde de 4 GB’lık RAM ve 512 GB’lık depolama alanı sunmakta. Cihazların özelliklerini ayrı ayrı listeleyelim…

Moto G15 ve G15 Power Özellikleri

Moto G15 Özellikleri:

İşlemci – MediaTek Helio G81-Ultra (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.7 GHz Cortex-A55)

Grafik İşlemci – ARM Mali- G52 MP2

İşletim Sistemi – Android 15

RAM – 4 GB LPDDR4X

Depolama – 128 GB, 256 GB, 512 GB

Hafıza Kartı Desteği – microSDXC (1TB’a kadar)

Ekran – 6.72″ FHD+ (2400×1080) LCD, 20:9, 60Hz, Corning Gorilla Glass 3

Ana Kamera – 50 MP (f/1.8) + 5 MP (f/2.4) ultra geniş açı + LED flaş

Ön Kamera – 8 MP (f/2.0)

Ses – Stereo hoparlörler, Dolby Atmos, 3.5mm kulaklık girişi

Suya ve Toza Dayanıklılık – IP54

Batarya – 5200mAh, 18W hızlı şarj

Boyutlar – 165.67 x 75.98 x 8.17 mm

Ağırlık – 190g

Moto G15 Power Özellikleri