Moto G23’ün Basın Görselleri Sızdı – İşte Tasarımı

Motorola, Moto G73 5G, Moto G53 5G, Moto G23 ve Moto G13 adlı birkaç yeni G serisi telefonu piyasaya sürmek için hazırlanıyor. Fakat bir kaynak bugün Moto G13‘ün görsellerini ve teknik özelliklerini paylaştı. Kaynak, bir tweet ile G23’ün teknik özellik sayfasını ve basın görüntülerini paylaştı.

Sızdırılan görseller, Moto G23 ve G13‘ün neredeyse aynı tasarıma sahip olacağını gösteriyor. G23’ün ön tarafında delikli bir ekranı ve arka panelinde üçlü kamera sistemi bulunuyor. Röportajlarda da görülebileceği üzere G23 gri ve beyaz renklerle gelecek. Ayrıca mavi bir renk seçeneği de olabilir.

Moto G23, 90 Hz yenileme hızı, 400 nit parlaklık ve Panda Glass koruması sunan 6,5 inç IPS LCD HD+ (720 x 1600 piksel) ekranla gelecek. Ön tarafta 16 megapiksel kameraya sahip olacak ve arka panelinde 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro lens bulunacak.

Cihaz, Helio G85 işlemci ve 30W TurboPower şarjı destekleyecek 5.000mAh pil ile çalışacak. Android 13 işletim sistemi desteği taşıyacak. Daha önce yapılan bir sızıntı, 4 GB RAM ve 128 GB depolama ile geleceğini ortaya koymuştu.

G23, Dolby Atmos destekli stereo hoparlör, çift SIM, 5 GHz Wi-Fi, NFC, Bluetooth 5.1, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve IP52 derecesi gibi diğer özelliklerle gelecek. 162.7 x 74.66 x 8.19 mm ölçülerinde ve 184.25 gram ağırlığında olacak.