Moto G52 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola’nın yeni telefonu Moto G52 sessiz sedasız piyasaya çıktı. Tasarım açısından, Moto G52’nin tasarımı, geçen yılki Moto G51 5G‘ye benziyor. Ön tarafında merkezi olarak konumlandırılmış bir delik bulunan bir OLED panele sahip. Ve arka panelinde LED flaşlı dikey olarak düzenlenmiş üçlü kamera ünitesi yer alıyor. G52 orta sınıf telefon, 90Hz OLED ekran, 50 megapiksel ana kamera, Snapdragon 6 serisi yonga seti ve 30W hızlı şarj desteği gibi temel özellikler vaat ediyor.

Motorola Moto G52

Moto G52, Full HD+ çözünürlük, 20:9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı üreten 6,6 inç OLED panel ile geliyor. Ayrıca 402ppi piksel yoğunluğunu ve DCI-P3 renk gamını da destekliyor. G52, Motorola’nın My UX ile gelen Android 12 işletim sisteminin stoka yakın sürümünde çalışıyor.

Ayrıca Moto G52, 16 megapiksel ön kameraya sahip. Arka panelinde f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 megapiksel ana kamera; 8 megapiksel ultra geniş kamera ve bokeh çekimleri için derinlik yardımcısı var. Nitekim G52, Dolby Atmos desteği taşıyan çift hoparlörle geliyor.

G52, Snapdragon 680 işlemci ve 4 GB / 6 GB RAM desteği taşıyor. 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleriyle geliyor. Ek depolama için yerleşik bir microSD kart yuvası var. Bu arada Motorola’nın 30W TurboPower 30 teknolojisini destekleyen güçlü bir 5.000 mAh pil içeriyor. Yaklaşık 169 gram ağırlığında IP52 dereceli ve suya karşı dayanıklı olduğunu da ekleyelim. Ayrıca cihazın kalınlığı 7.99 milimetre. Fiyatı ise 249 eurodan başlıyor.