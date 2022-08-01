Moto S30 Pro, Geekbench’te Görüntülendi

Motorola, Moto Edge X30 Pro ve Razr 2022‘yi tanıtmak için yarın (2 Ağustos) Çin’de bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapacak. Sertifikalara göre şirket, Moto S30 Pro (XT2243) adlı başka bir telefonu daha duyuracak. Bu cihaz şimdi Geekbench’te ortaya çıktı.

Birkaç gün önce, yakında çıkacak olan Moto S30 Pro‘nun neredeyse tüm özellikleri TENAA aracılığıyla haberlere konu olmuştu. Şimdi ise akıllı telefon, Geekbench kıyaslama platformunda görüntülendi.

TENAA listeleri işlemcinin adını tanımlamıyor. Ancak adlarını öğrenmek için işlemcilerin tam yapılandırmasına göz atıyoruz. Bu nedenle, artık XT2243 model numarasına sahip yakında çıkacak olan Moto S30 Pro’nun bir Qualcomm Snapdragon 888 Plus işlemci tarafından destekleneceğini biliyoruz.

TENAA’ya göre Motorola Moto S30 Pro, 2400 x 1080 piksel (FHD+) çözünürlüğe sahip 6.55 inç OLED ekranla gelecek. Telefonun arka tarafında 8K’ya kadar video kaydı desteğine sahip çift kamera sistemi olacak ve Android 12 desteği taşıyacak.