Moto Tab G62 Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Moto Tab G62, şirketin en yeni tableti olarak karşımıza çıkıyor. Hindistan’da tanıtılan Tab G62, 2K ekran, Snapdragon 6 serisi yonga seti, büyük bir pil ve dörtlü hoparlör gibi temel özellikler sunan orta sınıf bir cihaz. Gelin Motorola’nın yeni tabletine hep birlikte göz atalım.

Moto Tab G62

Moto Tab G62, 2K çözünürlük sunan 10.6 inç IPS LCD panel ile geliyor. Tablet, özel okuma modu, Çocuk alanı ve Eğlence alanı gibi temel özellikleri getiren Android 12‘nin farklı bir sürümüyle çalışıyor.

Tablet, 20W hızlı şarj desteği taşıyan 7.700mAh pilden güç alıyor. Müzik tutkunları için cihaz, Dolby Atmos destekli dörtlü hoparlör ile geliyor. Tab G62, Snapdragon 680 işlemci ve 4 GB RAM’e sahip. Motorola, tablete 64 GB depolama alanı da ekliyor.

Ön tarafta 5 megapiksel kamera, arka panelde ise 8 megapiksel kamera var. Tablet, LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, USB-C bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi gibi olağan bağlantı özelliklerini destekliyor. Tabletin arka tarafında çift tonlu bir tasarım var. Son olarak, çift tonlu bir kaplamaya sahip metalik bir yapıya sahip. Tabletin fiyatı ise 230 dolardan başlıyor.