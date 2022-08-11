Motorola, 200 MP kamera ve S30 Pro ile X30 Pro’yu duyurdu

Motorola bugün erken saatlerde Çin’de üç yeni telefonu duyurduğu büyük bir etkinlik düzenledi. Razr 2022, markanın en yeni katlanabilir modeli ve beklenen ilginin çoğunu topladı, X30 Pro ve S30 Pro ise birinci sınıf özelliklere sahip daha geleneksel tasarımlar getiriyor.

Motorola X30 Pro Özellikleri

Motorola X30 Pro, piyasadaki 200 MP kameraya sahip ilk telefon. Samsung’un ISOCELL HP1‘ini içeriyor – f/1.95 diyafram, OIS ve 16’sı 1 arada piksel gruplamalı 1/1.22″ sensör. 200MP lens, varsayılan 12.5MP çözünürlüğünde piksellerini 16’ya 1 ila 2.56µm boyutunda bindirebilir. Ayrıca 1,28μm bireysel pikselli 50MP fotoğraflar veya doğal olarak 0,64μm pikselli 200MP’de çıktı verebilir. Ana kamera ayrıca 30 fps’de 8K’ya kadar video çekebilir.

Arkadaki ikinci kamera sensörü 50MP ultra geniş bir modüldür, üçüncü kamera ise 2x optik zoom sunan 12MP Sony IMX663 telefotoya ayrılmıştır. Ön tarafta ise Omnivision’ın OV60a sensörünü kullanan, ekranda bir delik oyuğuna yerleştirilmiş 60 MP’lik bir selfie kamerası var.

Motorola X30 Pro, FHD+ çözünürlüğe ve 144 Hz yenileme hızına sahip kavisli 6.67 inç OLED sunuyor. Panel 1.200 nit’e kadar maksimum parlaklık sağlayabilir, ayrıca HDR10+ derecesine sahiptir ve entegre bir parmak izi tarayıcısın kullanır.

Tüm yeni Android amiral gemilerinde olduğu gibi, Moto X30 Pro, 8/12 GB RAM ve 128/256 veya 512 GB depolamanın yanı sıra Qualcomm’un Snapdragon 8+ Gen 1 yonga seti ile donatılmıştır. Yazılım tarafı, MyUI 4.0 ile Android 12 tarafından kapsanmaktadır.

X30 Pro, isteğe bağlı bir Motorola kablosuz şarj cihazıyla 125W kablolu hızlı şarj (%0-100 19 dakikada) ve 50W kablosuz hızlı şarj desteğine sahip 4.610 mAh pil kullanıyor.

Motorola X30 Pro siyah ve beyaz renklerde gelir ve 8/128 GB’lık model için yaklaşık 548 $ fiyattan başlar. 12/512GB model için ise fiyat 668 $’a kadar çıkar. Çin’de satışlar bugün başlıyor.

Motorola S30 Pro Özellikleri

Motorola S30 Pro, kavisli 6.55” OLED ve 144Hz yenileme hızına sahip Snapdragon 888+ yonga seti ile donanımlı bir telefon. Cihaz, OIS’li 50MP ana kamera (Omnivision OV50A), 13MP ultra geniş modül ve 2MP derinlik sensöründen oluşan kamera kurulumu ile geliyor. Ön tarafta bir deliğin içine yerleştirilmiş 32 MP’lik bir selfie kamerası bulunuyor.

S30 Pro, Android 12’yi MyUI 4.0 ile çalıştırıyor ve 68W hızlı şarj destekli 4.400 mAh pil kullanıyor. Telefon, suni deri kaplamaya sahip siyah ve mavi renklerde mevcuttur.

Giriş seviyesi 8/128GB model için fiyatlandırma yaklaşık 326 $ ‘dan başlar ve üst seviye 12/512GB model için fiyat 430 $’a kadar çıkar. Çin’de satışlar bugün başlıyor.