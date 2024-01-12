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Motorola, 2024 model Moto G Stylus 5G kalemli akıllı telefon ürününü tanıtacak. İşte, CAD görüntüleri çıkan telefonun özellikleri...

Bir zamanlar cep telefonu pazarında adından çokça bahsettiren Motorola, şimdi Lenovo çatısı altında faaliyet gösteriyor. Motorola, Moto G ürün gamını genişletmek için çalışmalarını sürdürmekte olup, geçtiğimiz yıl tanıtımını yaptığı Moto G Stylus 5G’nin ardılını üretmek için kolları sıvadı. Motorola, 2024 model Moto G Stylus 5G kalemli akıllı telefon ürününü yakında tanıtacak.

Motorola 2024 Model Moto G Stylus 5G Kalemli Akıllı Telefon Geliyor

Motorola 2014 yılından bu yana Lenovo çatısı altında bulunuyor. Akıllı telefon üretimine devam eden şirket Moto G ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdürmekte. Moto G Stylus 5G modeli, kullanıcılar tarafından beğenilen şirket şimdi de Moto G Stylus 5G’nin halefi olarak nitelendirilen akıllı telefonu tanıtmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda henüz detaylı açıklama yapılmasa da Moto G Stylus 5G’nin 2024 modelinin CAD görüntüleri ortaya çıktı.

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Cihaz hakkındaki son raporlarda yer alan bilgilere göre Moto G Stylus 5G 2024 modeli, bir önceki modele göre daha hafif ve ince, boyu biraz kısa ve eni ise biraz da geniş olacak. Cihazın boyutları162,5 x 74,7 x 8,09 mm ve ağırlığı ise 196 gram kadar olacak. Ortaya çıkan CAD görüntülerine göre, telefonun ön kısmına görüntülü konuşmalar ve selfie fotoğraf çekimleri için delikli bir ekran bulunmakta.

Motorola 2024 Model Moto G Stylus 5G Özellikleri

CAD görüntülerine göre Moto G Stylus 5G’de, selefinden farklı olarak kavisli çerçevelerden vazgeçildiği ve daha düz çerçevelerin kullanıldığı görülmekte. Cihazın arka kısmında ise yine önemli tasarım farklılıkları mevcut. Bu bağlamda kamera adası arka kasa ile daha uyumlu çalışılmış. Stylus 5G 2024 modelde arka kameranın OIS desteği ile 50 MP birincil sensör kullanılacağı tahmin edilmekte. Yardımcı sensörün nitelikleri ise henüz belirlenmiş durumda değil.

Görüntülerden anlaşıldığı üzere cihazın sağ alt kısmında Moto G Stylus 5G kaleminin gireceği küçük bir yuva bulunmakta; sol alt kısmında ise kulaklık girişi mevcut. Android 13 işletim sisteminin bulunduğu cihazın işlemcisi ise Snapdragon olacak. Moto G Stylus 5G 2024 modelin ekran büyüklüğü 6,5 inç olurken çözünürlüğü ise 1.080 x 2.200 MP olacak. IPS LCD ekran kullanılan cihazda NFC desteği, 5G ve Bluetooth 5.2 bağlantısı bulunacak. Moto G Stylus 5G kalemli akıllı telefonda 5000 mAh pil de bulunmakta.

Motorola 2024 Model Moto G Stylus 5G Ne Zaman Piyasaya Çıkacak?

Motorola 2024 model Moto G Stylus 5G resmi tanıtımı ne zaman yapılacak, ne zaman piyasaya çıkacak ve detaylı özellikleri neler henüz bilinmiyor. Cihazın selefi 2023 Haziran ayında piyasaya sürülmüştü; ardılının tanıtımının yapılması da biraz daha zaman alabilir.