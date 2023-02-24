Motorola Defy 2 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Lenovo‘nun sahip olduğu Motorola, yeni bir dayanıklı akıllı telefon piyasaya sürdü. Motorola Defy 2 olarak adlandırılıyor ve Defy 2021‘in üst modeli olarak geliyor. Ek olarak, İngiliz mobil üreticisi Bullitt Group ve Motorola Mobility, bir Bluetooth cihazı olan Defy Satellite Link‘i de piyasaya sürdü.

Motorola Defy 2, IP68 ve IP69K sertifikalı toza, kuma, kire ve su geçirmezliğe dayanıklı dayanıklı bir telefon. Zorlu ortamlara dayanma konusunda MIL-STD810H testlerini geçmiş. Cihaz düşme ve düşmelere ve ayrıca bir çelik levha üzerine tekrar tekrar düşmelere karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmış. Akıllı telefon aynı zamanda Bullitt’in Hijyen+ teknolojisine sahip, yani sabun ve su veya alkollü mendillerle temizlenebilir ve dezenfekte edilebilir.

Motorola Defy 2, 120Hz yenileme hızına ve su damlası çentikli 6,6 inç FHD+ ekrana sahip. 8MP önde bir lens ve 50MP ana sensör, 8MP ultra geniş açılı lens ve 2MP makro ünitesinden oluşan üçlü arka kamera kurulumuna sahip.

Kaputun altında Motorola Defy 2, 6 GB RAM ve bir microSD kart yuvasıyla genişletilebilen 128 GB yerleşik depolama ile birleştirilmiş bir MediaTek Dimensity 930 sekiz çekirdekli işlemci ile donatılmış.

Cihaz, gücünü 15W kablolu şarj ve Qi-kablosuz şarj destekli 5.000mAh pilden alıyor. İki yıllık gelecekteki işletim sistemi ve beş yıllık güvenlik güncellemeleriyle Android 12 işletim sisteminde çalışıyor.

Motorola Defy 2, 12 aylık SOS Assist dahil 599 dolar olarak fiyatlandırılıyor. Defy Satellite Link’in maliyeti 99 dolar. İlki, 2023 yılının 2. çeyreğinden itibaren Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Kanada’daki belirli operatörlerde satışa çıkacak. Defy Satellite, Nisan ayından itibaren satın alınabecek.