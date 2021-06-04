Motorola Defy Serisi Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Bu yılın Şubat ayının başlarında, hem Google Play Console’da hem de GeekBench’te Motorola Athena (Defy) takma adını taşıyan bir Motorola telefonu ortaya çıktı. Adı, bilinmeyen akıllı telefonun ilk kez 2010 yılında piyasaya sürülen klasik Motorola Defy’nin devamı olacağını gösteriyor. Defy, su ve toz geçirmezlik özelliklerine sahip ilk Android telefon olmuştu.

Play Console ve GeekBench listesinden bu yana Defy ile ilgili başka bir ayrıntı bilinmiyordu. Fakat şirket lansmanın yakında gerçekleşeceğini ima etti. Bu, şirketin birden fazla akıllı telefon piyasaya sürme olasılığını ortaya çıkarıyor. Ayrıca her yıl birbirini takip eden modelleri görmemiz de mümkün olabilir ancak bu, serinin piyasada nasıl karşılandığına bağlı olacak gibi görünüyor.

Motorola Defy’nin (Athena) beklenen özelliklerine gelince, Google Play Console listesi, akıllı telefonun 4 GB RAM ile eşleştirilmiş bir Qualcomm Snapdragon 662 işlemciden güç alacağını gösteriyor. Telefon ayrıca Android 10 işletim sistemiyle çalışacak ve HD+ çözünürlüğe sahip bir ekran sunacak.

Play Console listesi bize, ekranın üstünde bir su damlası çentiği gösteren ön ekranın bir görünümünü verdi. Arka kapağın ekranı sararak sıkıca kapatılmış kenarlar oluşturması, aynı zamanda su geçirmez ve toz geçirmez özelliklere sahip olabileceğini düşündürüyor. Orijinal Motorola Defy’nin suya ve toza dayanıklı olduğunu bir kez daha belirtelim.