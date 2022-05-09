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Motorola, Döner Ekranlı Telefon Patenti Aldı!

Rapor, Motorola'nın ilk yuvarlanan akıllı telefonunun dikey olarak genişleyen esnek bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kompakt modda, ekranının üçte biri altta ve arkaya bakacak şekilde bir milin etrafına geliyor. Bu da Motorola Felix'in cep dostu bir cihaz olacağını gösteriyor. Ancak, cihazın teknik özellikleri ve nihai pazarlama adı hakkında bir bilgi yok.

Ayşen Sıla

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Motorola

Dönebilen ekranlı ilk akıllı telefonu hangi marka piyasaya sürecek dersiniz ? LG’nin yuvarlanan ekranlı sözde LG Rollable telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Oppo, 2020’de yuvarlanır ekranlı bir konsept telefon geliştirdi ve bu yıl ticari versiyonunu piyasaya sürecek. 

Ancak yeni bir rapor, Felix kod adlı bir Motorola telefonunun; yuvarlanan bir ekrana sahip olduğunu gösteriyor. Bu telefonun dünyanın ilk yuvarlanan ekranlı akıllı telefonu olup olmayacağı ise henüz belli değil.

Motorola’nın Felix cihazı, LG’nin ve Oppo’nun yuvarlanan cihazlarından; önemli ölçüde farklı. Dışarıdan bakıldığında bu telefonlar normal akıllı telefonlar gibi görünüyor. Fakat yatay olarak yayılabilen bir mekanizmayla geliyor.

Motorola-Felix

Rapor, Motorola’nın ilk yuvarlanan akıllı telefonunun dikey olarak genişleyen; esnek bir ekrana sahip olduğunu ortaya koyuyor. Kompakt modda, ekranının üçte biri altta ve arkaya bakacak şekilde bir milin etrafına geliyor. Bu da Motorola Felix’in cep dostu bir cihaz olacağını gösteriyor. Ancak, cihazın teknik özellikleri ve nihai pazarlama adı hakkında bir bilgi yok.

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Kaynak91 Mobiles

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