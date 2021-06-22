Motorola Edge 20 Lite Çok Yakında Satışa Sunulacak!

Son raporlar, Berlin, Berlin NA, Pstar ve Kyoto’nun yaklaşmakta olan Motorola telefonlarının kod adları olduğunu ortaya koydu. Yakın zamanda yapılan bir sızıntı, bu telefonların Motorola’nın yeni nesil Edge serisine ait olduğunu ortaya çıkardı. Bu rapora göre Kyoto kod adlı telefon, Motorola Edge 20 Lite ismiyle satışa sunulabilir.

Önceki raporlar, Kyoto kod adının yaklaşmakta olan Edge serisinin en uygun fiyatlı modeline ait olduğunu iddia ederken, Berlin ve Pstar, dizideki diğer güçlü telefonların kod adları olarak belirtiliyor. Avrupa’ya yönelik olduğu söylenen Berlin akıllı telefonun Snapdragon 778G işlemciye sahip olması bekleniyor. Telefonun Kuzey Amerika modelinin ise Berlin NA olarak kodlandığı söyleniyor.

Pstar modelinin Snapdragon 865 veya Snapdragon 870 işlemciye sahip olması bekleniyor. Blass, Kyoto cep telefonunun Motorola Edge 20 Lite olarak piyasaya sürüleceğini açıkladığına göre, Berlin ve Pstar telefonlarının Motorola Edge 20 ve Edge 20 Plus gibi satışa sunması bekleniyor.

Edge 20 Lite’ın 32 megapiksellik bir ön kameraya sahip olacağı tahmin ediliyor. Arka tarafta 108 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel derinlik sensörü içermesi bekleniyor. Telefonun diğer detayları ise henüz gizli.

Blass, kod adı Lizbon ve Saipan olan Motorola telefonlarının piyasaya Moto G60S ve Moto G50 5G olarak gireceğini de açıkladı. Şu anda, bu akıllı telefonların özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Detayları sizlere aktarmaya devam edeceğiz.