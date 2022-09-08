Motorola Edge 30 Fusion ve Edge 30 Neo Tanıtıldı – Özellikleri ve Fiyatı

Motorola Edge 30 serisi bugün üç yeni üyeyi ağırladı. Ultra’yı zaten burada ele aldık, şimdi Motorola ve Edge 30 Fusion ve şimdi Edge 30 Neo‘ya bir göz atalım.

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30 Fusion, Vegan Deri arka kaplamaya sahip benzersiz bir Neptune Blue renk seçeneği ile geliyor. Arkada geleneksel cam panellere sahip olmalarına rağmen, üç renk daha var.

Önde, Edge 30 Ultra ile aynı hızlı 144Hz yenileme hızına sahip 6.55 inç FHD+ P-OLED ekran kullanıyor.

Neptün Mavisi – Arkası vegan deri ile Motorola Edge 30 Fusion

Fusion, 8 GB veya 12 GB RAM ve 128 GB, 256 GB veya 512 GB UFS 3.1 depolama alanına sahip bir Snapdragon 888+ 5G yonga seti tarafından desteklenmektedir.

Motorola Edge 30 Fusion’ın arkasında 50MP 1/1.55″ genişliğinde bir ana kamera, 13MP ultra geniş kamera ve 2MP derinlik sensörü bulunuyor. Önde ise 32MP 1/2,8″ selfie kamerası var.

Motorola Edge 30 Fusion, 68W şarj desteğine sahip 4.400 mAh pile sahip. 68W hızlı şarjı telefonu yalnızca 10 dakikada %50’ye kadar doldurabiliyor.

Aurora Beyaz Neptün Mavisi

Motorola Edge 30 Fusion 600€ fiyatla bugünden itibaren satışta. Vegan Deri seçeneği olan Kozmik Gri, Aurora Beyazı, Güneş Altını ve Neptün Mavisi renklerinde mevcuttur.

Kozmik Gri Solar Gold

Motorola Edge 30 Neo

Küresel tanıtımın son telefonu Motorola Edge 30 Neo. Bu telefon daha çok estetiğe yönelmiş ve Pantone ile işbirliği yapmış. Aqua Foam, Black Onyx, Ice Palace ve Pantone’nin 2022 Yılının Rengi – Very Peri – mor bir çeşidi ile geliyor.

Motorola Edge 30 Neo, 6.28 inç 120Hz pOLED ekrana, Snapdragon 695 5G yonga setine ve 68W şarjlı 4.020mAh pile sahip.

Edge 30 Neo, OIS özellikli 64MP kameraya sahiptir ve 13MP ultra geniş ünite ile eşleştirilmiştir. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunuyor.

Motorola Edge 30 Neo önümüzdeki günlerde Very Peri, Aqua Foam, Black Onyx ve Ice Palace renklerinde 370 €’dan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.