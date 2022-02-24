Motorola Edge 30 Pro, Snapdragon 8 Gen 1 ve 68W hızlı şarj ile tanıtıldı

Motorola, Moto Edge 30 Pro adlı en son küresel amiral gemisini duyurdu. Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, arkada iki adet 50MP kamera ( + 2 MP derinlik sensörü) ve 60MP selfie lamera ile birlikte geliyor.

Çoğunlukla Edge X30‘a dayalı olsa da, Edge 30 Pro farklı bir pile ve biraz değiştirilmiş boyutlara sahiptir.

Moto Edge 30 Pro‘nun ekranı, Full HD+ çözünürlüğe sahip 6,7” P-OLED’dir. 144Hz yenileme hızı ile geliyor, dokunmatik örnekleme hızı 360Hz, ancak bir ekran kalemi ile “sadece” 240Hz’e düşüyor. 10-bit ekran HDR+’ı destekler ve DCI-P3 renk gamına uyarlanmıştır.

RAM seçenekleri 8 ve 12 GB’dir, depolama üç kademelidir – 128/256/512 GB.

128GB 8GB RAM

256GB 8GB RAM

256GB 12GB RAM

512GB 12GB RAM

Arka kamera kurulumu Edge X30 ile aynı – 50MP ana kamera f/1.8 diyafram açıklığına sahipken, ultra geniş F/2.2 lensin arkasında ikinci bir 50MP sensör yer alıyor. Ayrıca 2MP derinlik kamerası var.

Motorola, bir delik içine monte edilmiş 60MP selfie kamera ile Edge 30 Pro’yu piyasaya sürdü. Gülümsediğinde anında fotoğraf çeken Otomatik Gülümseme Yakalama gibi bazı özellikler getiriyor ve elbette renkleri ve kompozisyonu iyileştirmek için birçok AI (Yapay zeka) algoritması var.

Pil kapasitesi 4.800 mAh ve 68W hızlı şarj sunuyor ve Moto Edge 30 Pro, perakende kutusunda uygun şarj cihazıyla birlikte gönderilecek. Telefon ayrıca 15W kablosuz şarjı ve 5W ters kablosuz güç paylaşımını da destekliyor.

Motorola Moto Edge 30 Pro – Stardust White Motorola Moto Edge 30 Pro – Cosmos Blue

Edge 30 Pro, yazılım tarafında minimum Moto özelleştirmeleri ile Android 12’yi çalıştırır.

Motorola, Moto Edge 30 Pro‘yu Avrupa’da 12 GB RAM ve 256 GB depolama ile 799 € karşılığında piyasaya sürüyor. Renk seçenekleri Cosmos Blue ve Stardust White olarak belirlenmiş ve satışların yakında başlaması bekleniyor.