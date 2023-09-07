Motorola Edge 40 Neo, 14 Eylül’de Satışa Çıkacak

Motorola Edge 40 Neo birkaç aydır haberlerde yer alıyor ve sızıntılar telefonla ilgili neredeyse tüm detayları ortaya çıkarıyor. Hatta Edge 30 Neo’nun üst modeli, şirket tarafından resmi bir X (eski adıyla Twitter) gönderisine konu oldu. Ve şimdi Motorola’nın Romanya kolu, telefonun küresel pazara çıkış tarihini doğrulayan bir poster paylaştı.

Motorola Romanya, Edge 40 Neo’nun 14 Eylül’de piyasaya sürüleceğini doğrulayan bir poster paylaştı. Posterde “Renklerin dünyasına girin” yazıyordu ve akıllı telefon muhtemelen üç versiyonla gelecek.

Daha önceki söylentilere göre Motorola Edge 40 Neo, kavisli kenarlara sahip 6,55 inçlik bir P-OLED ekrana sahip olacak. Panel, FHD+ çözünürlük ve yüksek 144Hz yenileme hızı sunabilir. Fotoğrafçılık için Edge 40 Neo, 32MP ön kameraya ve 13MP ultra geniş kameraya sahip 50MP OIS özellikli ana kameradan oluşan çift kamera sistemine sahip olabilir.

Motorola Edge 40 Neo’nun suya ve toza dayanıklılık sağlayan IP68 dereceli bir yapıyla donatıldığı ve terazinin yaklaşık 170 gram olduğu bildiriliyor. Sızan ayrıntılar, Edge 40 Neo’nun İngiltere’deki beklenen fiyatının 290 sterlin civarında olacağını gösteriyor.