Motorola Edge 40 Neo FCC’de göründü – Fiyatı ve Bazı Özellikleri Belli Oldu

Son gelen bir sızıntıya göre Motorola, üç Pantone renginde bir Edge 40 Neo üzerinde çalışıyor. Bugün, telefonun FCC tarafından onaylandığını öğrendik ve ABD düzenlemesi orta segmentte yer alan bu telefonun pil kapasitesini ve şarj hızını ortaya çıkardı.

QM50 batarya 5.000 mAh kapasiteye sahip olacak ve MC-681N uyumlu şarj cihazından da anlaşılacağı üzere 68W hızlı şarjı destekleyecek. Telefon ayrıca 5G ve NFC desteğine de sahip olacak.

Hızlı şarj oranı yeni bir şey değil – önceki Edge 30 Neo‘da da aynıydı. Kapasite bir önceki nesle göre %25 artmıştır. Edge 30 Neo’yu incelediğimizde, oldukça hafif olduğunu gördük ve Edge 40 Neo’nun bu modelden daha fazla ağır olabileceğiniz düşünmüyoruz.

Daha önce sızdırılan özelliklere göre, ekran 1080p çözünürlüğe sahip 6.55″ P-OLED tipinde gelecek. Yonga seti Dimensity 1050 olacak ve RAM 256 GB depolama ile 12 GB’a kadar çıkacak. Bildirilen fiyat Avrupa’da yaklaşık €399’dan başlayacak.