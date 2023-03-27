Motorola Edge 40 Pro’nun Tüm Teknik Özellikleri Sızdı

Motorola’nın küresel pazar için yeni amiral gemisi telefonları hazırladığı ortaya çıktı. Uzun zamandır Moto Edge 40 ve Edge 40 Pro hakkında söylentiler duyuyoruz. İki telefondan birinin, bu yılın başlarında Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile Çin’de piyasaya çıkan yeniden yapılandırılmış bir Moto X40 olması bekleniyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmasa da, yeni bir rapor yeni Edge serisi akıllı telefonların tüm özelliklerini paylaştı.

Rapora göre, Motorola Edge 40 Pro, Qualcomm’un 12 GB LPDDR5X RAM ve 256 GB UFS 4.0 depolama ile eşleştirilmiş en yeni ve en büyük Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisi tarafından desteklenecek.

Full HD+ çözünürlük, HDR10+, Dolby Vision ve DCI-P3 renk gamı ​​desteğine sahip 6,67 inç kavisli pOLED ekrana sahip olacak. Panelin 1300 nit pik parlaklığa ulaştığı ve 165Hz yenileme ve 360Hz dokunmatik örnekleme oranını desteklediği söyleniyor.

Ön ve arkada Corning Gorilla Glass Victus korumalı alüminyum çerçeveye sahip olduğu aktarılıyor. Suya ve toza dayanıklılık için IP68 derecesi ile, Quartz Black ve Angel Falls renklerinde satışa çıkacak. Moto Edge 40 Pro, 125W kablolu, 15W kablosuz ve 5W ters şarjlı 4600mAh pil idesteği taşıyacak.

Fotoğrafçılık için, optik görüntü sabitleme (OIS) ve f/1.8 diyafram açıklığına sahip 50 MP ana arka kamera, 50 MP ultra geniş birim ve 2x optik yakınlaştırmalı 12 MP portre lensi alacak. Ön tarafta 60 MP’lik bir selfie kamerası bulunabilir.