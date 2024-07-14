Ana Sayfa » Akıllı Telefon Motorola Edge 50 Neo Özellikleri Belli Olmaya Başladı: 12 GB’a Kadar RAM! Akıllı Telefon Motorola Edge 50 Neo Özellikleri Belli Olmaya Başladı: 12 GB’a Kadar RAM! Emine Emre 4 Görüntüleme

Motorola bir dönem akıllı telefon piyasasının güçlü aktörlerinden biri idi. Değişen piyasa koşullarında eski pazar payını koruyamasa da marka, hala sektörde varlığını koruyor. Yeni telefonları ile akıllı telefon piyasasındaki gücünü artırmaya çalışan Motorola, kısa zaman önce çıkarmış olduğu Motorola Edge 50 serisine yeni bir telefon daha eklemeye hazırlanıyor; Edge 50 Neo. Orta – üst seviye telefon grubuna gelecek olan Motorola Edge 50 özellikleri belli olmaya başladı. İşte ayrıntılar…

Motorola Edge 50 Neo Özellikleri Belli Olmaya Başladı: 12 GB’a Kadar RAM!

Motorola kısa bir süre önce yeni serisi Edge 50 telefonlarını tanıtmıştı. Seriye yeni gelecek olan Edge 50 Neo’nun ise özellikleri sızdırılmaya başladı. Akıllı telefon sektöründe güvenilir sızıntıları ile bilinen Sudhanshu, 91Mobiles iş birliği ile Motorola Edge 50 Neo hakkında sızıntılar yayınladı. Yayınlanan raporda belirtildiği üzere kısa zamanda cihazı piyasaya sürebilir.

En güncel akıllı telefon haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Cihaz hakkında henüz kapsamlı detaylar ve teknik bilgiler bilinmese de 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleri ile geleceği söyleniyor. Bununla birlikte depolama alanı kısmında ise 128 GB ve 256 GB opsiyonları mevcut. Konfigürasyonlar ise 8 GB RAM 128 GB depolama alanı ile 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanı şeklinde olabilir.

Sızdırılan bilgilere göre Motorola Edge 50 Neo renk seçenekleri ise mavi, gri, süt ve poinciana (Pantone lisanslı) şeklinde gelecek. Yukarıda da söylediğimiz gibi sızıntılar arasında teknik bilgilere yönelik pek fazla bilgi bulunmuyor. Ancak 2023 yılında pazara çıkan Edge 40 Neo, Edge 50 Neo özellikleri hakkında fikir verebilir.

Motorola Edge 50 Neo Güçlü Performansıyla Geliyor

Bu kapsamda Edge 40 Neo’nun 6.55 inç büyüklüğünde 144 Hz yenileme hızına sahip pOLED ekrana sahip olduğunu söyleyebiliriz. İşlemci kısmında Edge 40 Neo, MediaTek Dimensity 7030 çip seti barındırmakta ve 12 GB’lık bir RAM’e sahip. Orta – üst segment telefon sınıfında kullanıcıya sunulacak olan Edge 50 Neo’nun da bu özelliklerden daha iyi niteliklere sahip olması beklenmekte.

Özellikle yonga seti kısmında Edge 50 Neo’nun daha iyi performans sunan bir işlemciyle gelmesi beklenmekte. Ekran tarafında ise daha dikkat çekici nitelikler bekleniyor. Son olarak kamera özelliklerinden de bahsedecek olursak; Motorola Edge 40 Neo’nun 50 Megapiksel standart ve 13 Megapiksel geniş açı kamerası bulunmakta. Edge 50 Neo’nun kamera sistemi konusunda bu özellikleri aşması bekleniyor.