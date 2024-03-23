Motorola, akılı telefonlardan önceki dönemde piyasanın güçlü aktörlerinden biri idi. Global çapta hızla yükselen akıllı telefon piyasasını başlarda yakalayamayan marka şimdi yeni cihazları ile rekabette bende varım diyor. Tasarımı ve özellikleri ile ilgi çekici telefonlar piyasaya süren markanın yeni cihazı Edge 50 Pro yakında geliyor. Motorola Edge 50 Pro özellikleri ve tanıtım tarihi açıklandı, işte detaylar…

Motorola Edge 50 Pro Özellikleri ve Tanıtım Tarihi!

Geçtiğimiz günlerde Geekbench veri tabanında görünen Motorola Edge 50 Pro özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu. Motorola yeni cihazının 3 Nisan’da tanıtımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Uzun zamandır gündemde yer edinen Motorola Edge 50 Pro sonunda piyasaya çıkmaya çok yakın. Motorola cihazın tanıtım tarihi ile birlikte birtakım temel özellikleri hakkında da bilgi verdi. İşte cihazın özellikleri…

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Güçlü bir yapıyla gelen Motorola Edge 50 Pro Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemcisinden gücünü alıyor. 4 nm üretim tekniğine sahip olan işlemci, 1 x 2.63 GHz ARM Cortex – A715, 3 x 2.4 GHz ARM Cortex – A715 ve 4 x 1.8 GHz ARM Cortex – A510 çekirdeklerini barındırıyor. Bunların yanı sıra Snapdragon 7 Gen 3 yonga seti Adreno 720 grafik birimine de sahip.

İşlemci kısmında oldukça güçlü bir yapıya sahip olan Motorola’nın yeni telefonu ekran kısmında ise Pantone onaylı pOLED panel ile geliyor. Cihazın ekranı 144 Hz yenileme hızına ve 1.5K yani 2400 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip. Kamera tarafında da yine üst segment sensörleri bulunan telefonun selfie kamerası 50 MP çözünürlüğünde. Otomatik odaklamalı selfie kamerası bulunan Edge 50 Pro ana kamerada ise 50 Megapiksel ve f / 1.4 diyafram aralığına sahip kamera bulunmakta.

Motorola Edge 50 Pro Fiyatı Ne Kadar ve Ne Zaman Çıkacak?

Android 14 işletim sistemi ile gelecek olan Motorola üst segment telefonu üç büyük işletim sistemi güncellemesi alacak. Ayrıca cihazda pek çok yapay zeka özellikleri de mevcut. Bunların yanı sıra Motorola Edge 50 Pro fiyatı ve diğer özellikleri henüz bilinmiyor. Cihaz hakkında merak edilen tüm özelliklerin tanıtımda açıklanması bekleniyor. Ayrıca Motorola Edge 50 Pro ne zaman piyasaya çıkacak sorusunun cevabı da tanıtımda yanıt bulabilir.