Motorola Edge Plus (2022), 24 Mart’ta satışa sunulacak

Motorola‘nın en yeni amiral gemisi akıllı telefonunun üç adı var: Çin’de Edge X30, küresel olarak Edge 30 Pro ve Kuzey Amerika’da Edge Plus. İlk olarak Aralık ayında Çin’de tanıtıldı ve daha sonra Edge plus’nın bir çıkış tarihi ile gelmemesine rağmen Şubat ayının sonlarında küresel ilk çıkışını yaptı.

Bugüne kadar yani. Motorola‘nın ABD departmanı nihayet yeni Edge plus’ı mağazalarda ne zaman göreceğimizi açıkladı ve büyük gün düşündüğünüzden çok daha yakın. Hatta bu perşembe olan 24 Mart‘ta vizyona girecek.

Motorola‘nın kendi çevrimiçi mağazası Best Buy ve Amazon‘dan kilidi açılmış olarak satın alınabilecek. Normal fiyat 999$’dır, ancak piyasaya sürüldükten sonra sınırlı bir süre için sadece 899$’a bir tane satın alabilirsiniz.

Ek olarak, telefonun Verizon versiyonu da 24 Mart’tan itibaren Big Red olarak bilinen operatörde satışa sunulacak. Bu sürüm tam perakende satış fiyatı 849$ veya taksitli planla gitmek istiyorsanız üç yıl boyunca aylık 23,62$ olacak.

Motorola Edge Plus, 6.7 inç 1080 x 2400 piksel 144 Hz OLED dokunmatik ekran, Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, 8/12 GB RAM, 128/256/512 GB depolama, üçlü arka kamera sistemi (OIS destekli 50 MP ana, Otomatik odaklamalı 50 MP ultra geniş, 2 MP derinlik sensörü), 60 MP selfie kamerası ve 30W hızlı şarj ve 15W kablosuz şarjlı 4.800 mAh pil ile geliyor. Cihaz Android 12’yi kutudan çıktığı gibi çalıştırıyor.