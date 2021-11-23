Motorola Edge S30 Transformers Edition geliyor!

Geçen hafta Motorola, 5 akıllı telefon duyurdu. Bunlardan biri Moto G200 idi. Bu cihazın Çin’de Motorola Edge S30 olarak resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Telefonun Transformers Edition adlı bir modeli ortaya çıktı.

Lenovo, Çin’deki Hasbro Transformers ile işbirliği içinde akıllı telefon portföyünün neredeyse tamamında indirimler vaat ediyor. Bu tekliflerin tanıtım sayfalarından birinde; henüz piyasaya çıkmamıs Motorola Edge S30 Transformers Edition‘ın görüntüleri göze çarptı.

Görüntü, Motorola Edge S30 Transformers Edition’ı lacivert renkte ve arkada her ‘Autobot‘ logolarıyla sergiliyor. Aslında, arkadaki Motorola Batwing logosunun yerini ortadaki büyük kırmızı renkli Autobot logosu alıyor. Ancak, altta hala bir ‘Motorola’ markası var.

Telefonun özel versiyonu, teknik özellikler açısından büyük ihtimalle normal versiyona benzeyecek. Yalnızca görünüm açısından farklılık göstermeli ve Transformers temalı özelleştirilmiş bir yazılımla gelmesini bekliyoruz.