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Motorola Moto E22 ve E22i, 90Hz LCD ve Helio G37 yonga setleri ile geliyor

Bugün Motorola, moto e22 ve moto e22i akıllı telefon modellerini tanıttı. Her iki telefon da, moto e ailesi için bir ilk olan Dolby Atmos® özellikli stereo hoparlörlerle geliyor; akıcı 90 Hz ekran, şık tasarım ve eğlencenizi yükseltmeyi garanti eden olağanüstü kamera sistemi diğer özellikleri arasında yer alıyor.

Ahmet Ekinler

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Motorola Moto E22 ve E22i

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Motorola iki yeni Moto E telefonu duyurdu ve neredeyse aynı donanıma sahipler, ancak yazılım tarafında büyük bir fark var. Moto E22, Motorola MyUX arayüzü ile Android 12‘yi çalıştırırken Moto E22i, Android 12’yi (Go Edition) çalıştırıyor.

Her ikisi de 90 Hz yenileme hızına sahip 6,5 inç HD+ LCD‘ler etrafında inşa edilmiştir ve 4 GB RAM ve 64 GB depolamaya sahip MediaTek Helio G37 yonga setlerine sahiptir. Piller aynı zamanda 4.020 mAh kapasitede.

Moto E22 ve Moto E22i, arkada 2MP derinlik sensörlerinin yanı sıra 16MP ana kameralara ve önde 5MP selfie kameralara sahip. Kulaklık jakları, FM radyo alıcıları ve Dolby Atmos özellikli stereo hoparlörlerin yanı sıra yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcıları var.

Moto E22, Astro Siyah ve Kristal Mavi renklerinde gelir ve yaklaşık 140€/140$ fiyatla satılır. Yakında Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’da satışa sunulacak.

Moto E22i, Grafit Grisi veya Kış Beyazı renklerinde yaklaşık 130€/130$ fiyatla satışa çıkıyor. Yakında Avrupa, Orta Doğu, Asya Pasifik ve Latin Amerika’ya geliyor.

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KaynakGsmarena

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