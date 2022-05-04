Motorola Moto E32 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, Moto E32 akıllı telefonunu Avrupa’da sessizce tanıttı. Moto E30‘un üst modeli olarak gelen telefon; E30 ile karşılaştırıldığında, bazı eski özelliklerle geliyor. Bütçe dostu telefon, merkezi olarak konumlandırılmış bir delikli bir ekrana; bir Unisoc işlemciye ve büyük bir pile sahip. İşte E32‘nin teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler.

Motorola Moto E32

Moto E32, 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük; 20:9 en boy oranı ve 90Hz yenileme hızı sunan 6,5 inç IPS LCD ekrana sahip. Cihaz, yanda parmak izi tarayıcı ve yüz kilidi açma gibi güvenlik özellikleriyle donatılmış.

Önceki model bir Unisoc T700 işlemci; 2 GB RAM; 32 GB depolama ve bir Android 11 Go Edition işletim sistemi ile geldi. Nitekim E32 ise Unisoc T606 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama ile geliyor. Ayrıca cihaz, My UX destekli Android 11 işletim sistemiyle çalışıyor ve bir microSD kart desteğine sahip.

Önceki model gibi, Moto E32 de 5.000 mAh pil ve 10W şarj cihazı ile birlikte geliyor. Ancak cihaz 18W’a kadar hızlı şarjı destekliyor. Bu arada E30, 48 megapiksel (ana) + 2 megapiksel (derinlik) + 2 megapiksel (makro) üçlü kamera ünitesine sahipti.

Ana kamera, E32’de 16 megapiksel lens ile değiştirildi kalan kameralar ise aynı. Ayrıca E32, 8 megapiksel ön kameraya sahip. Bu arada cihaz, IP52 dereceli suya dayanıklı bir kasa ile birlikte geliyor. Ayrıca 163.95 x 74.94 x 8.49 mm ölçülerinde ve 184 gram ağırlığında. Misty Silver ve Slate Gray renk seçeneklerine sahip telefon, 167 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.