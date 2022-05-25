Motorola Moto E32s Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Bu ayın başlarında Motorola, Moto E32‘yi Avrupa’da herhangi bir lansman yapmadan duyurdu. Şimdi şirket, Moto E32s adlı telefonun yeni bir çeşidini tanıttı. İşte E32s’n teknik özellikleri ve fiyatı ile ilgili tüm bilgiler.

Motorola Moto E32s

Moto E32s, delikli tasarıma ve kalın bir çeneye sahip 6,5 inç ekranla geliyor. 720 x 1600 piksel HD+ çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı vaat ediyor. Görüntülü aramalar ve selfieler için ön tarafında 8 megapiksel kamera yer alıyor. Arka kamera kurulumunda 16 megapiksel ana kamera, 2 megapiksel derinlik sensörü ve 2 megapiksel makro kamera var.

E32s, MediaTek Helio G37 desteğine sahip. 3 GB / 4 GB RAM ve 32 GB / 64 GB dahili depolama ile birlikte geliyor. Cihaz, Android 12 işletim sistemi ve 18W hızlı şarjı destekleyen 5.000 mAh pil içeriyor.

Telefon, yanda bir parmak izi tarayıcıya sahip ve yüzle kilit açmayı destekliyor. Wi-Fi, VoLTE, Bluetooth 5.0 ve IP68 dereceli bir kasa gibi diğer özelliklerle birlikte geliyor. Ayrıca 163.95 x 74.94 x 8.49 mm ölçülerinde ve yaklaşık 185 gram ağırlığında. Moto E32s‘in fiyatı 149 Euro. Misty Silver ve Slate Gray renklerinde satışa çıktı.