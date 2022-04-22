Motorola Moto G Stylus 5G ve Moto G 5G Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Motorola, Şubat ayında Moto G Stylus’u (2022) tanıttı ve şirket bu seriyi, geçen Haziran ayında piyasaya çıkan Moto G Stylus 5G’nin üst modeli olan Moto G Stylus 5G (2022) adlı 5G versiyonuyla sürdürdü. Ek olarak Motorola, Kasım 2020’de tanıtılan Moto G 5G’nin ardından Moto G 5G’yi (2022) de duyurdu. Gelin bu yeni telefonlara birlikte göz atalım.

Motorola Moto G Stylus 5G (2022)

Önce Moto G Stylus 5G (2022) hakkında konuşalım. Akıllı telefon 6.8 inç 120Hz FullHD+ LCD panel ve 8GB RAM ve microSD kart ile 1 TB’a kadar genişletilebilen; 256GB depolama ile Snapdragon 695 işlemciye sahip. Yazılım tarafında, My UX ile Android 12 yer alıyor.

Fotoğraf için, arkada 8MP ultra geniş ve 2MP derinlik birimleriyle gelen; 50MP ana kamera (OIS’li) yer alıyor. Selfie’ler ve görüntülü aramalar için ön tarafta 16 MP’lik bir kamera var.

Ayrıca adından da anlaşılacağı gibi, Moto G Stylus 5G (2022); telefonda hızlı bir şekilde not almanıza, başlıklar yazmanıza, eskiz çizmenize ve fotoğrafları düzenlemenize olanak tanıyan yerleşik bir kalemle birlikte geliyor. Moto G Stylus 5G (2022) ayrıca, telefonun kilidini açmadan yazmaya başlamanıza izin verdiği için hızlı bir şekilde bir şeyler yazmayı kolaylaştıran Moto Note uygulamasını da beraberinde getiriyor.

Moto G Stylus 5G’nin (2022) öne çıkan diğer özellikleri arasında; yana monte edilmiş bir parmak izi tarayıcı, su geçirmez tasarım; 3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası ve NFC yer alıyor. Ayrıca akıllı telefon, TurboPower 10 ve Quick Charge 3.0 desteği ile 5.000 mAh pil içeriyor.

Motorola Moto G Stylus 5G (2022) 9.3 mm kalınlığında; 215 gram ağırlığında ve iki renk seçeneğine sahip – Çelik Mavisi ve Deniz Köpüğü Yeşili. Fiyatı ise 500 dolar.

Motorola Moto G 5G (2022)

Moto G 5G (2022), Dimensity 700 işlemci desteğine sahip. Ve 6,5 inç HD+ 90Hz LCD panelle geliyor. Yazılım kısmında Android 12 tabanlı My UX desteği var. Ayrıca tek bir 6GB/256GB bellek yapılandırmasıyla geliyor. Depolamayı microSD kart ile 512 GB’a kadar genişletme seçeneği de yer alıyor.

Moto G 5G (2022), 13 MP selfie kamerasına sahip ve arka tarafında 50 MP ana; 2 MP makro ve 2 MP derinlik birimlerinin birleşiminden oluşan üçlü kamera sistemi de var. Dimensity 700 ile çalışan akıllı telefon su geçirmez bir tasarıma sahip ve 10W şarj destekli 5.000 mAh pil ile çalışıyor.

Moto G 5G (2022), biyometrik kimlik doğrulama için yanda; bir parmak izi okuyucusu ile birlikte geliyor ve altta bir USB-C bağlantı noktası yer alıyor. Ayrıca kablolu kulaklıkla müzik dinlemeyi tercih edenler için 3,5 mm kulaklık jakı da var. Fiyatı ise 400 dolar.